مؤسسة الضمان تستقبل وفداً فلسطينياً

جاء ذلك خلال استقباله وفداً رسمياً فلسطينياً برئاسة وزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري، للاطلاع على تجربة مؤسسسة الضمان في مجال الحماية الاجتماعية والتأمينات والبرامج المطبقة لديها.
وأكد الخلايلة خلال استقباله الوفد استعداد المؤسسة التام لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مختلف النواحي التي من شأنها تطوير وتحسين مستوى الحماية والمنافع والخدمات والإجراءات والآليات المتعلقة بالتقاعد والضمان الاجتماعي، مضيفاً أن المؤسسة خلال السنوات الماضية كانت قد تواصلت مع الأشقاء الفلسطينيين في هيئة التقاعد الفلسطينية وأطلعتهم على تجاربها في هذا المجال ومستمرين في تعزيز الشراكة واستمراريتها وتسخير الخبرات التأمينية والفنية أمامهم.
بدورها بينت وزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري إن العلاقة التي تربط دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية تاريخية وأخوية متجذرة، ويتضح ذلك في التشابه بالسمات العامة واتباع ذات الأساليب المؤسسية التي تعكس التقارب في البنية الثقافية والتنظيمية المشتركة بين الشعبين الشقيقين، مما يُمهّد لتعاون أكثر فاعلية في مجال الحماية الاجتماعية، مبديةً شكرها لمؤسسة الضمان على ما قدمته في السابق من دعم وتدريب ضمن اتفاقية الشراكة السابقة بين الضمان الاجتماعي وهيئة التقاعد لدولة فلسطين، ونأمل استمرار العمل بمذكرة التفاهم التي أبرمت مع مؤسستي الضمان الاجتماعي الأردنية والفلسطينية للاستفادة من تجربتها الثرية في مجال التأمينات الاجتماعية.
وبينت العطاري أن من أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل الفلسطيني وجود ما يزيد على نصف مليون فلسطيني يعانون من البطالة، وخروج عدد كبير من العاملين من سوق العمل لا سيّما في ظل الظروف الراهنة، وما يهمنا اليوم بعد الاطلاع على تجربة مؤسسة الضمان الثرية التي امتدت لعقود هو معرفة الموعد المناسب لإطلاق الضمان الاجتماعي الفلسطيني، والمراحل والعوامل المساعدة في تسويق هذا الإطلاق، بالإضافة إلى آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
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