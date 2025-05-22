مؤسسة الضمان تستقبل وفداً فلسطينياً

الوكيل الإخباري- قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة إن مؤسسة الضمان واكبت كافة التطورات على مستوى المنطقة والعالم وخطت خطىً كبيرة في مجال التأمينات الاجتماعية والخدمات الإلكترونية التي توفرها للمؤمن عليهم والمتقاعدين.

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جاء ذلك خلال استقباله وفداً رسمياً فلسطينياً برئاسة وزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري، للاطلاع على تجربة مؤسسسة الضمان في مجال الحماية الاجتماعية والتأمينات والبرامج المطبقة لديها.



وأكد الخلايلة خلال استقباله الوفد استعداد المؤسسة التام لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مختلف النواحي التي من شأنها تطوير وتحسين مستوى الحماية والمنافع والخدمات والإجراءات والآليات المتعلقة بالتقاعد والضمان الاجتماعي، مضيفاً أن المؤسسة خلال السنوات الماضية كانت قد تواصلت مع الأشقاء الفلسطينيين في هيئة التقاعد الفلسطينية وأطلعتهم على تجاربها في هذا المجال ومستمرين في تعزيز الشراكة واستمراريتها وتسخير الخبرات التأمينية والفنية أمامهم.



بدورها بينت وزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري إن العلاقة التي تربط دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية تاريخية وأخوية متجذرة، ويتضح ذلك في التشابه بالسمات العامة واتباع ذات الأساليب المؤسسية التي تعكس التقارب في البنية الثقافية والتنظيمية المشتركة بين الشعبين الشقيقين، مما يُمهّد لتعاون أكثر فاعلية في مجال الحماية الاجتماعية، مبديةً شكرها لمؤسسة الضمان على ما قدمته في السابق من دعم وتدريب ضمن اتفاقية الشراكة السابقة بين الضمان الاجتماعي وهيئة التقاعد لدولة فلسطين، ونأمل استمرار العمل بمذكرة التفاهم التي أبرمت مع مؤسستي الضمان الاجتماعي الأردنية والفلسطينية للاستفادة من تجربتها الثرية في مجال التأمينات الاجتماعية.