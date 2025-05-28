مؤسسة الضمان تعقد ورشة لضباط ارتباط المنشآت حول المهن الخطرة

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، بين مدير مديرية السلامة والمهن الخطرة أحمد صلاح أن الورشة تأتي ضمن جهود المؤسسة في تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، موضحا أن الهدف من توفير المؤسسة لنظام المهن الخطرة في التشريعات الناظمة هو حماية المؤمن اجتماعيا والمحافظة على صحته وسلامته بما ينعكس إيجابا على تحسين الإنتاجية في منشآتهم.
وتعد الورشة واحدة من سلسلة ورش عمل بدأت المؤسسة بتنفيذها بداية العام الحالي، ضمن خطتها الاستراتيجية للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية والمهن الخطرة في بيئة العمل.
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