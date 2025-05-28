مؤسسة الضمان تعقد ورشة لضباط ارتباط المنشآت حول المهن الخطرة

الوكيل الإخباري- عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ورشة عمل حول المهن الخطرة والأمراض المهنية لعدد من ضباط ارتباط المنشآت، بهدف تعريفهم بمفهوم وأسس المهن الخطرة والأمراض المهنية وتمكينهم حتى يكونوا على دراية بتحديد المهن الخطرة التي تنطبق على العاملين في منشآتهم والواردة في جدول المهن الخطرة.

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وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، بين مدير مديرية السلامة والمهن الخطرة أحمد صلاح أن الورشة تأتي ضمن جهود المؤسسة في تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، موضحا أن الهدف من توفير المؤسسة لنظام المهن الخطرة في التشريعات الناظمة هو حماية المؤمن اجتماعيا والمحافظة على صحته وسلامته بما ينعكس إيجابا على تحسين الإنتاجية في منشآتهم.

وأوضح أن المهن الخطرة تتوزع في مختلف القطاعات الاقتصادية وعرفها قانون الضمان الاجتماعي بأنها المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.