مؤسسة الضمان توقع مذكرة تفاهم مع صندوق الإيداع والتَّدبير المغربي

وأكد البكار على عمق العلاقة الأخوية التي تربط المملكتين الشقيقتين، مقدراً المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة بينهما، والتي يحرصُ على تطويرها والبناء عليها باستمرار قـادةُ البلديـن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وجلالة الملك محمد السـادس.
ووقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتَّدبير في المملكة المغربيّة مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعيّة والاستثمارات بين البلدين الشقيقين.
ووقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة الضمان الاجتماعي مديرها العام بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة وعن صندوق الإيداع والتَّدبير مديرها العام خاليد سفير.
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