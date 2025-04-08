الثلاثاء 2025-04-08 03:14 م
 

مؤسسة الضمان توقع مذكرة تفاهم مع صندوق الإيداع والتَّدبير المغربي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الثلاثاء، 08-04-2025 01:28 م
الوكيل الإخباري-   استقبل وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار في مبنى الإدارة العامة سفير المملكة المغربيّة لدى الأردن الدكتور فؤاد أخريف، ومدير عام صندوق الإيداع والتَّدبير في المملكة المغربيّة خاليد سفير والوفد المرافق له بحضور سفيرة المملكة الأردنيّة الهاشمية لدى المملكة المغربيّة جمانة غنيمات ومدير عام مؤسسة الضمان بالوكالة الدكتور جاد الله الخلايلة. اضافة اعلان


وأكد البكار على عمق العلاقة الأخوية التي تربط المملكتين الشقيقتين، مقدراً المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة بينهما، والتي يحرصُ على تطويرها والبناء عليها باستمرار قـادةُ البلديـن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وجلالة الملك محمد السـادس.

ووقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتَّدبير في المملكة المغربيّة مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعيّة والاستثمارات بين البلدين الشقيقين. 

ووقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة الضمان الاجتماعي مديرها العام بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة وعن صندوق الإيداع والتَّدبير مديرها العام خاليد سفير.
 
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