السبت 2025-06-14 06:23 م
 

مؤسسة الغذاء والدواء تطلق موقعها الإلكتروني الجديد باللغة العربية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
 
السبت، 14-06-2025 04:22 م
الوكيل الإخباري- أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد باللغة العربية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وشركة "إيكو تكنولوجي".اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات، في بيان صحفي، إن الموقع الجديد يتميز بتصميم حديث وسهل الاستخدام، ويتوافق مع معايير المواقع الحكومية الإلكترونية الأردنية (GWS)، والمعايير العالمية المعتمدة، بما يعزز الوجود الرقمي ويرفع كفاءة الأداء في إطار من الشفافية والحوكمة.

وأوضح مهيدات أن الموقع يشكّل واجهة تفاعلية رئيسية للتواصل مع متلقي الخدمة، ويقدم تجربة رقمية سلسة ومتجاوبة مع مختلف أنواع الأجهزة، بما في ذلك الحواسيب والهواتف الذكية، كما يراعي مبادئ الشمولية الرقمية، من خلال ضمان الوصول الكامل للمستخدمين بمن فيهم ذوو الإعاقة.

ويحتوي الموقع على معلومات موسعة حول المؤسسة ومديرياتها وخدماتها المحوسبة، إلى جانب التشريعات الناظمة وآخر الأخبار والتقارير، ويأتي إطلاقه استكمالًا لخطط التحول الإلكتروني للمؤسسة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية السامية.

ودعت المؤسسة الجمهور إلى زيارة الموقع الجديد عبر الرابط: www.jfda.jo والمساهمة في تطويره من خلال تقديم الملاحظات والاقتراحات.
 
gnews

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المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية مؤسسة الغذاء والدواء تطلق موقعها الإلكتروني الجديد باللغة العربية



 
 





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