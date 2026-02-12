مؤسسة الغذاء والدواء تغلق محل عصائر في عمّان

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي مساء الأربعاء، أن الكشف الميداني أظهر عدم التقيد بالاشتراطات الصحية المعتمدة لتجميد الفواكه الطازجة وفك تجميدها، إضافة إلى انبعاث رائحة كريهة في المنشأة نتيجة عدم عزل شبكة الصرف الصحي.
وأضافت المؤسسة أن كوادرها تحفظت على كامل كمية العصائر تمهيدًا لإتلافها، ومباشرة إجراءات إحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتسآب على الرقم (0795632000).
