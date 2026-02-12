الخميس 2026-02-12 07:49 ص

مؤسسة الغذاء والدواء تغلق محل عصائر في عمّان

الوكيل الإخباري-   أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء محل عصائر في العاصمة عمّان، نتيجة رصد حشرات وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية واشتراطات الصيانة المعتمدة، وذلك ضمن حملة رقابية استمرّت حتى ساعات متأخرة من الليل.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي مساء الأربعاء، أن الكشف الميداني أظهر عدم التقيد بالاشتراطات الصحية المعتمدة لتجميد الفواكه الطازجة وفك تجميدها، إضافة إلى انبعاث رائحة كريهة في المنشأة نتيجة عدم عزل شبكة الصرف الصحي.

وأضافت المؤسسة أن كوادرها تحفظت على كامل كمية العصائر تمهيدًا لإتلافها، ومباشرة إجراءات إحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتسآب على الرقم (0795632000).
 
 


