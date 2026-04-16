الخميس 2026-04-16 07:45 م

مؤسسة "المتقاعدين العسكريين" تحتفل بيوم العلم الأردني

مؤسسة "المتقاعدين العسكريين" تحتفل بيوم العلم الأردني
مؤسسة "المتقاعدين العسكريين" تحتفل بيوم العلم الأردني
 
الخميس، 16-04-2026 07:16 م

الوكيل الإخباري-   رعى مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد، اليوم الخميس، الاحتفال الذي أقامته المؤسسة بمناسبة يوم العلم الأردني، بحضور مدراء الإدارات وكوادر المؤسسة.

واستُهل الحفل بالسلام الملكي الأردني ورفع العلم، تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، فيما اشتملت فقرات الاحتفال على قصائد وطنية عبّرت عن معاني الانتماء والاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية.


وأكد الرقاد في كلمة ألقاها خلال الاحتفال، أن العلم الأردني سيبقى رمزاً للوحدة الوطنية وعنواناً للفخر والاعتزاز، ويجسد مسيرة وطن صاغتها تضحيات الشهداء من أبناء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

 
 


الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام

مؤسسة "المتقاعدين العسكريين" تحتفل بيوم العلم الأردني

أخبار محلية مؤسسة "المتقاعدين العسكريين" تحتفل بيوم العلم الأردني

الزرقاء

أخبار محلية محافظة الزرقاء تحتفل بيوم العلم الأردني

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماعا في البترا لبحث دعم القطاع السياحي

أخبار محلية وزير السياحة والآثار يترأس اجتماعا في البترا لبحث دعم القطاع السياحي

10 جنيه استرليني

أسواق ومال انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

الرئيس اللبناني جوزاف عون

عربي ودولي الرئاسة اللبنانية: الرئيس جوزاف عون تحدث هاتفيا إلى ترامب

ل

عربي ودولي المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارا بتقييد صلاحيات بن غفير

ب

اقتصاد محلي صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الأردن عند 2.7% العام الحالي و3.1% في 2027



 
 






