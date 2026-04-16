مؤسسة "المتقاعدين العسكريين" تحتفل بيوم العلم الأردني

الوكيل الإخباري- رعى مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد، اليوم الخميس، الاحتفال الذي أقامته المؤسسة بمناسبة يوم العلم الأردني، بحضور مدراء الإدارات وكوادر المؤسسة.

واستُهل الحفل بالسلام الملكي الأردني ورفع العلم، تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، فيما اشتملت فقرات الاحتفال على قصائد وطنية عبّرت عن معاني الانتماء والاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية.