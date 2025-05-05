مؤسسة المواصفات: نسعى لرفع جودة المنتج المحلي وفتح المزيد من الأسواق للتصدير

الوكيل الإخباري- قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عبير الزهير، الاثنين، إن المؤسسة تسعى لرفع جودة المنتج الأردني، وفتح المزيد من الأسواق أمامه للتصدير، مما يسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.

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وأشارت خلال تسليمها شهادات علامة الجودة الأردنية وعلامة "حلال" الأردنية للجهات التي لبت متطلبات الحصول عليها، إلى أن المؤسسة تسعى إلى توقيع المزيد من اتفاقيات الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها، لافتة النظر إلى أن حصول المؤسسة مؤخرا على اعتراف دائرة التنمية الإسلامية الماليزية بشهادات الحلال، يعد خطوة تعزز مكانة الأردن كوجهة رائدة في صناعة المنتجات الحلال عالميا.



واعتبرت الزهير في بيان للمؤسسة، أن حرص الشركات الأردنية على الحصول على الشهادات يعكس الاهتمام بالجودة، ويحافظ على سمعة المنتج الأردني في الأسواق العالمية ويزيد الطلب عليه محليا.