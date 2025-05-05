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مؤسسة المواصفات: نسعى لرفع جودة المنتج المحلي وفتح المزيد من الأسواق للتصدير

مبنى مؤسسة المواصفات والمقاييس
مبنى مؤسسة المواصفات والمقاييس
 
الإثنين، 05-05-2025 07:50 م

الوكيل الإخباري-   قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عبير الزهير، الاثنين، إن المؤسسة تسعى لرفع جودة المنتج الأردني، وفتح المزيد من الأسواق أمامه للتصدير، مما يسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.

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وأشارت خلال تسليمها شهادات علامة الجودة الأردنية وعلامة "حلال" الأردنية للجهات التي لبت متطلبات الحصول عليها، إلى أن المؤسسة تسعى إلى توقيع المزيد من اتفاقيات الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها، لافتة النظر إلى أن حصول المؤسسة مؤخرا على اعتراف دائرة التنمية الإسلامية الماليزية بشهادات الحلال، يعد خطوة تعزز مكانة الأردن كوجهة رائدة في صناعة المنتجات الحلال عالميا.


واعتبرت الزهير في بيان للمؤسسة، أن حرص الشركات الأردنية على الحصول على الشهادات يعكس الاهتمام بالجودة، ويحافظ على سمعة المنتج الأردني في الأسواق العالمية ويزيد الطلب عليه محليا.


بدورهم، أثنى ممثلو الشركات على دور المؤسسة ومهنية فرق التدقيق التي تابعت عمليات التدقيق التي سبقت عملية منح الشهادات التي ستساهم في فتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم، مؤكدين أهمية دور المؤسسة المحوري في الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ أنشطة البنية التحتية للجودة التي تتضمن إعداد المواصفات القياسية والتفتيش والمقاييس والفحص ومنح الاعتماد، إلى جانب منح شهادات المطابقة.

 
gnews

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