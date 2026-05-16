مؤسسة ولي العهد تصل إلى 2.2 مليون شاب وشابة عبر أكثر من 14 برنامجا

وبدأت مؤسسة ولي العهد عملها تنفيذا لرؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الهادفة إلى بناء مستقبل مشرق للشباب في الأردن، انطلاقًا من الإيمان بدور الشباب في تشكيل مستقبل المملكة.
وتتمحور جهود المؤسسة حول رسالتها "شباب قادر لأردن طموح"، من خلال العمل ضمن ثلاثة مسارات رئيسية تشمل المشاركة الاقتصادية، والقيادة، والتنمية المجتمعية المستدامة.
ومنذ تأسيسها عام 2015، عملت المؤسسة على إيجاد فرص تمكّن الشباب من رسم مستقبلهم، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم المحلية والمملكة بصورة عامة.
كما توجّه مؤسسة ولي العهد برامجها إلى جميع الشباب في الأردن، وتتواجد في مختلف محافظات المملكة، بهدف ضمان حصول الشباب على الفرص اللازمة للنمو والتطوير.
