مؤسسة ولي العهد تطلق الفوج الأول من "برنامج 42 عمّان"

الوكيل الإخباري- أطلقت مؤسسة ولي العهد، اليوم الأحد، أعمال الفوج الأول من "برنامج 42 عمّان"، خلال فعالية حضرها السفير الفرنسي في الأردن أليكسي لوكوور غرانميزون، والمدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد، الدكتورة تمام منكو، ورئيس مجلس إدارة البرنامج المهندس عمر المعاني.

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كما حضر الفعالية عدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وممثلون من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وشركاء استراتيجيين، بينهم شركة "زين"، وكلية التدريب المهني المتقدم في الأردن (إحدى برامج مؤسسة ولي العهد)، ومنظمة شمس غير الربحية.