مؤسسة ولي العهد تطلق الفوج الأول من "برنامج 42 عمّان"

كما حضر الفعالية عدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وممثلون من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وشركاء استراتيجيين، بينهم شركة "زين"، وكلية التدريب المهني المتقدم في الأردن (إحدى برامج مؤسسة ولي العهد)، ومنظمة شمس غير الربحية.
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