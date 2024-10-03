مؤسسة ولي العهد تطلق فعاليات مهرجان المعرفة في الزرقاء غداً

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة ولي العهد عن انطلاق فعاليات "مهرجان المعرفة" في مركز زها الثقافي في لواء الرصيفة، غدا الجمعة 4 تشرين الأول، ولمدة ثلاثة أيام.

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