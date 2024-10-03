 
الخميس 2024-10-03 08:34 م
 

مؤسسة ولي العهد تطلق فعاليات مهرجان المعرفة في الزرقاء غداً

مؤسسة ولي العهد
مؤسسة ولي العهد
الخميس، 03-10-2024 06:07 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت مؤسسة ولي العهد عن انطلاق فعاليات "مهرجان المعرفة" في مركز زها الثقافي في لواء الرصيفة، غدا الجمعة 4 تشرين الأول، ولمدة ثلاثة أيام.

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ويستهدف المهرجان الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع متحف الأطفال- الأردن وبالتعاون مع مركز زها الثقافي، الأطفال ما بين 1-12 عاما وعائلاتهم وطلبة المدارس، ويتخلله العديد من الفعاليات، والأنشطة التعليمية، والمساحات التفاعلية والمخصصة لتنمية وتطوير مهارات الأطفال المختلفة منها العلمية والفنية والأدبية، إلى جانب توفير فرصة لمشاهدة الأفلام العلمية بتقنية 360 درجة، وعرض علمي ختامي.

 
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