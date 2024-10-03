مؤسسة ولي العهد تطلق فعاليات مهرجان المعرفة في الزرقاء غداً

ويستهدف المهرجان الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع متحف الأطفال- الأردن وبالتعاون مع مركز زها الثقافي، الأطفال ما بين 1-12 عاما وعائلاتهم وطلبة المدارس، ويتخلله العديد من الفعاليات، والأنشطة التعليمية، والمساحات التفاعلية والمخصصة لتنمية وتطوير مهارات الأطفال المختلفة منها العلمية والفنية والأدبية، إلى جانب توفير فرصة لمشاهدة الأفلام العلمية بتقنية 360 درجة، وعرض علمي ختامي.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام : إغلاق مؤقت لشوارع حيوية بعمان الليلة - اسماء
-
هيئة الطيران : غالبية الشركات أعادت تشغيل رحلاتها إلى الأردن
-
اللواء الركن الحنيطي يتابع اختبار عدد من الأسلحة المدرعة والمدفعية
-
الشخاترة: التربية تعمل على تحسين البيئة التعليمية بالجيزة
-
القوات المسلحة تتسلم علاجات لصالح المرضى والمصابين في قطاع غزة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الدلابيح
-
سلطة وادي الاردن توقع عقودا استثمارية لمقالع في الاغوار
-
الصفدي لإيوايا: الأردن سيتصدى بكل إمكانياته لأي تهديد