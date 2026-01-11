مؤسسة ولي العهد تعقد الحفل السنوي لبرنامج القيادة للمدارس لعام 2025

01:00 م

الوكيل الإخباري- عقدت مؤسسة ولي العهد اليوم الأحد الحفل السنوي لبرنامج القيادة للمدارس لعام 2025، احتفاءً بإنجازات البرنامج خلال العام، بمشاركة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، مندوبًا عن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان. اضافة اعلان





تخلل الحفل عرض حول برنامج القيادة للمدارس وإنجازاته خلال العام الماضي، حيث شمل تدريب أكثر من 104 آلاف طالب وطالبة من البراعم في أكثر من 1500 مدرسة حكومية في جميع محافظات المملكة، إضافة إلى مشاركات للفرسان والفارسات المتميزين أمام الحضور الكريم من كوادر وزارة التربية والتعليم والقادة في البرنامج، حيث قدم الفرسان والفارسات نبذة عن إنجازاتهم وأهم التجارب التي كان لها دور في تطوير مهاراتهم وصقل شخصياتهم ليكونوا شبابًا فاعلين في مجتمعاتهم.



وخلال عام 2025، نفذت مجالس برنامج القيادة للمدارس أكثر من 840 نشاطًا لخدمة المجتمعات المحلية في جميع محافظات المملكة، شملت أعمالًا تطوعية في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا والبيئة، استفاد منها ما يزيد على 118 ألف شخص، وهو ما يتماشى مع أهداف البرنامج التي تتمحور حول غرس أساسيات المواطنة الفعالة والحس الوطني الإيجابي بين الطلبة من خلال إشراكهم في الأعمال التطوعية وتعليمهم مبادئ القيادة.



جاءت جميع هذه الإنجازات تماشيًا مع أنشطة البرنامج التي صُممت بشكل يسمح للطلبة باكتشاف ذواتهم وتطوير شخصياتهم، من خلال ورش عمل وفرص مختلفة تركز على العمل الجماعي ومهارات القيادة والعمل التطوعي.



ويهدف البرنامج إلى تشجيع الشباب على خدمة مجتمعهم والتأكيد بأنهم جزء من مجتمع أكبر يضمهم ويحتضنهم، وأن لهم دورًا ومسؤولية تجاه هذا المجتمع.



وعرضت الفارسة تولين النوايسة إحدى المشاركات في البرنامج تجربتها، حيث أكدت أن "برنامج القيادة للمدارس كان له أثر إيجابي واضح على تطور شخصيتي، حيث تعلمت من خلاله الكثير من المهارات والقيم، منها مهارات التواصل وتحمل المسؤولية، وشاركت بأنشطة تطوعية خدمت من خلالها مدرستي ومجتمعي".



من جهته، عبر الفارس أوس أسعد، أحد المشاركين في البرنامج، عن سعادته بالمشاركة قائلاً:

"مشاركتي في برنامج القيادة للمدارس كانت من أجمل التجارب في مرحلتي الدراسية الحالية، استطعت من خلالها خدمة مجتمعي عبر تنفيذ أنشطة تطوعية متنوعة، مثل زراعة الأشجار ورسم جداريات تفاعلية، والبرنامج زاد ثقتي بنفسي وعلمني كيفية الحديث أمام الجمهور وحببني أكثر بالعمل الجماعي".



واختتم الحفل بتكريم الدكتور العجارمة من قبل مؤسسة ولي العهد، تقديرًا لجهود الوزارة المتواصلة والمستمرة لإنجاح البرنامج، إلى جانب تكريم مجالس برنامج القيادة للمدارس لعام 2025.



ويُذكر أن برنامج القيادة للمدارس هو أحد برامج مؤسسة ولي العهد المندرج تحت مسار القيادة، وينفذ من خلال وزارة التربية والتعليم – الشريك التنفيذي للبرنامج – بعد أن أُطلق عام 2013 لطلبة الصف الثامن في المدارس الحكومية بجميع محافظات المملكة.



