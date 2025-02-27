مؤسسة ولي العهد تعقد جلسات حول القيادة الناجحة لشباب محافظة عجلون

الوكيل الإخباري- في إطار جهودها لتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، عقدت مؤسسة ولي العهد اليوم الخميس، من خلال مكتبها في محافظة عجلون، جلستين حواريتين حول مفهوم القيادة الناجحة، بهدف تنمية مهارات الشباب القيادية وبناء قدراتهم على المستوى العملي والذاتي.

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وشارك في الجلستين شباب من مختلف الأعمار والخلفيات في مركز عجلون الثقافي، إلى جانب حضور واسع عبر البث المباشر للجلستين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة، باستضافة الخبير في القيادة والتطوير الذاتي ومدير تنفيذي في القطاع المصرفي سليم صوالحة.