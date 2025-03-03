مؤسسة ولي العهد تعقد جلسة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي في الأغوار

09:45 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/722614 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نظمت مؤسسة ولي العهد، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، الاثنين، جلسة تثقيفية في مدرسة وادي الريان الثانوية للبنات. اضافة اعلان





وتضمنت الجلسة التعريف ببرامج ونشاطات مؤسسة ولي العهد التي تستهدف الشباب والطلبة، وسبل استفادة الشباب من الدورات التدريبية المجانية التي توفرها المؤسسة.



وتهدف الجلسة إلى تعميق الوعي ونشر المعرفة بين الشباب والشابات حول المهارات المستقبلية والتطورات التكنولوجية الحديثة، والإحاطة بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والعمل عن بعد، ودور الابتكار والتكنولوجيا في ايجاد فرص عمل جديدة.



كما تطرقت الجلسة للحديث عن العادات الايجابية في شهر رمضان المبارك، وتنظيم الوقت وتطوير العادات الصحية للطالبات وضرورة بناء عادات إيجابية خلال الشهر الفضيل.