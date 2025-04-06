مؤسسة ولي العهد تعلن التحاق طلبة جدد ببرنامج تدريب "إيرباص"

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة ولي العهد عن التحاق مجموعة جديدة من طلبة الهندسة في الدورة الخامسة من برنامج التدريب العملي لدى شركة "إيرباص" العالمية، ضمن برنامج التدريب الدولي، أحد برامج المؤسسة.

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وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الأحد، يستمر التدريب لمدة 6 أشهر في مقر الشركة في مدينة تولوز الفرنسية، تحت إشراف نخبة من المتخصصين في مجالات هندسة الطيران وأنظمة المحاكاة والملاحة الجوية.