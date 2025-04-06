مؤسسة ولي العهد تعلن التحاق طلبة جدد ببرنامج تدريب "إيرباص"

وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الأحد، يستمر التدريب لمدة 6 أشهر في مقر الشركة في مدينة تولوز الفرنسية، تحت إشراف نخبة من المتخصصين في مجالات هندسة الطيران وأنظمة المحاكاة والملاحة الجوية.
وشملت الدورة مشاركة 4 طلاب والذين سيشاركون بأبحاث علمية وتطبيقات هندسية متقدمة، بما يسهم في تعزيز معارفهم وصقل مهاراتهم التقنية ضمن بيئة عمل عالمية، وهم فرح العبوس، من جامعة الحسين التقنية، وأيهم الحموري، من الجامعة الأردنية، ولارا أوتي، من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ويوسف الشنطي، من جامعة البتراء.
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