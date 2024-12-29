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مؤسسة ولي العهد تنظم تدريبًا حول منصة LinkedIn لطلبة كلية عجلون

كلية عجلون الجامعية
كلية عجلون الجامعية
الأحد، 29-12-2024 02:21 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مؤسسة ولي العهد بالتعاون مع كلية عجلون الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، تدريبًا متخصصًا حول كيفية استخدام منصة (LinkedIn) العالمية استهدف طلبة السنة الثالثة فما فوق والمتوقع تخرجهم.

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وأشار المدرب المهندس محمد عثمان الى كيفية إنشاء وتفعيل حسابات على (LinkedIn) وتحسين الملفات الشخصية لتتناسب مع متطلبات سوق العمل واستكشاف فرص التوظيف والتدريب التي توفرها المنصة.

 
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