مؤسسة ولي العهد تنظم تدريبًا حول منصة LinkedIn لطلبة كلية عجلون

الوكيل الإخباري- نظمت مؤسسة ولي العهد بالتعاون مع كلية عجلون الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، تدريبًا متخصصًا حول كيفية استخدام منصة (LinkedIn) العالمية استهدف طلبة السنة الثالثة فما فوق والمتوقع تخرجهم.

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