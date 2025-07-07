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مؤسسة ولي العهد تنظم حوارية في الزرقاء بعنوان: "الفرص الشبابية"

شعار مؤسسة ولي العهد
مؤسسة ولي العهد
 
الإثنين، 07-07-2025 08:57 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مؤسسة ولي العهد جلسة حوارية، بعنوان: "الفرص الشبابية"، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في محافظة الزرقاء، بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تعزيز التمكين الشبابي وتوسيع آفاق الريادة.

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وتأتي الجلسة ضمن سلسلة لقاءات نوعية تنظمها المؤسسة؛ بهدف تمكين الشباب، وفتح قنوات تواصل فاعلة بينهم وبين الجهات الرسمية، بما يعزّز من فرصهم في الوصول إلى الخدمات الحكومية، ويحفز طاقاتهم في مجالات الريادة والتنمية المستدامة.


وأكدت نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة البرامج وتميز الأداء في المؤسسة نجود سرحان التي أدارت الجلسة، أهمية توفير فرص من شأنها أن تعزز من التواصل والتشبيك بين الشباب والمؤسسات الرسمية، بهدف تحديد احتياجات الشباب، وتعزيز الوعي بالخدمات المقدمة من قبل مؤسسات الدولة، والجهات الحكومية والمعنية بتمكينهم وتعزيز الابتكار لديهم.

 
 
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