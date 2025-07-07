مؤسسة ولي العهد تنظم حوارية في الزرقاء بعنوان: "الفرص الشبابية"

الوكيل الإخباري- نظمت مؤسسة ولي العهد جلسة حوارية، بعنوان: "الفرص الشبابية"، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في محافظة الزرقاء، بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تعزيز التمكين الشبابي وتوسيع آفاق الريادة.

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وتأتي الجلسة ضمن سلسلة لقاءات نوعية تنظمها المؤسسة؛ بهدف تمكين الشباب، وفتح قنوات تواصل فاعلة بينهم وبين الجهات الرسمية، بما يعزّز من فرصهم في الوصول إلى الخدمات الحكومية، ويحفز طاقاتهم في مجالات الريادة والتنمية المستدامة.