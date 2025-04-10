مؤسسة ولي العهد تنظم فعالية بمشاركة خبيرات من "وادي السيليكون"

الوكيل الإخباري- نظمت مؤسسة ولي العهد، اليوم الخميس، ومن خلال جامعة الحسين التقنية – إحدى برامجها- فعالية بعنوان"رؤى من نساء وادي السيليكون: إلهام القيادة، الابتكار، ومستقبل التكنولوجيا"، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى دعم وتمكين الشباب، وتوفير أفضل الخبرات والفرص العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

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وبحسب بيان للمؤسسة، استضافت الفعالية مجموعة من 5 نساء خبيرات في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال واللاتي قدمن من وادي السيليكون، المنطقة الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، والتي تعد المركز الأبرز عالميًا لشركات التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى خبيرة ورائدة بارزة من الجمهورية اللبنانية، وذلك بهدف مشاركة خبراتهن وقصصهن الملهمة مع الشباب في الأردن.