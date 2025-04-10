الخميس 2025-04-10 07:37 م
 

مؤسسة ولي العهد تنظم فعالية بمشاركة خبيرات من "وادي السيليكون"

شعار مؤسسة ولي العهد
مؤسسة ولي العهد
 
الخميس، 10-04-2025 06:05 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مؤسسة ولي العهد، اليوم الخميس، ومن خلال جامعة الحسين التقنية – إحدى برامجها- فعالية بعنوان"رؤى من نساء وادي السيليكون: إلهام القيادة، الابتكار، ومستقبل التكنولوجيا"، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى دعم وتمكين الشباب، وتوفير أفضل الخبرات والفرص العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للمؤسسة، استضافت الفعالية مجموعة من 5 نساء خبيرات في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال واللاتي قدمن من وادي السيليكون، المنطقة الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، والتي تعد المركز الأبرز عالميًا لشركات التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى خبيرة ورائدة بارزة من الجمهورية اللبنانية، وذلك بهدف مشاركة خبراتهن وقصصهن الملهمة مع الشباب في الأردن.


وبينت المؤسسة، أن الفعالية انطلقت في مجمع الملك الحسين للأعمال في العاصمة، بحضور أكثر من 500 من الشباب والطلبة والمهتمين بالتكنولوجيا، حيث شملت جلسات بأسلوب "تيد" قدمتها الخبيرات الضيفات، وتناولت تجارب ملهمة في مجالات متعددة من أبرزها الذكاء الاصطناعي وتأثيره في بيئات العمل، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والابتكار الاجتماعي، والاستثمار التكنولوجي، وتمكين المرأة في بيئات العمل التقنية، والتعليم القائم على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM). إلى جانب جلسة نقاشية، جمعت الخبيرات تم من خلالها تسليط الضوء على تحديات القيادة النسائية في العالم الرقمي ومستقبلها في هذا الإطار.

 
gnews

أحدث الأخبار

مستشفى

أخبار محلية عملية جراحية نادرة لطفل عمره 3 أيام بمستشفى الكرك الحكومي

ارشيفية

فلسطين مصابون بقصف إسرائيلي في خان يونس

وزارة السياحة

أخبار محلية ارتفاع أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من العام الجاري

بلدية رحاب

أخبار محلية بلدية رحاب تطلق مسابقة أفضل رسم للعلم الأردني

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم بلدة برقين جنوب غربي جنين

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور واجهة المنطقة العسكرية الوسطى

العاصمة عمان - أرشيفية

أخبار محلية 1.491 مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة لنهاية آذار العام الحالي

الموافقة رسمياً على جمعية رابطة أبناء عشيرة الكلالدة

مناسبات الموافقة رسمياً على جمعية رابطة أبناء عشيرة الكلالدة



 
 





الأكثر مشاهدة