مؤسسة ولي العهد تنظم فعالية بمشاركة خبيرات من "وادي السيليكون"

وبحسب بيان للمؤسسة، استضافت الفعالية مجموعة من 5 نساء خبيرات في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال واللاتي قدمن من وادي السيليكون، المنطقة الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، والتي تعد المركز الأبرز عالميًا لشركات التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى خبيرة ورائدة بارزة من الجمهورية اللبنانية، وذلك بهدف مشاركة خبراتهن وقصصهن الملهمة مع الشباب في الأردن.
وبينت المؤسسة، أن الفعالية انطلقت في مجمع الملك الحسين للأعمال في العاصمة، بحضور أكثر من 500 من الشباب والطلبة والمهتمين بالتكنولوجيا، حيث شملت جلسات بأسلوب "تيد" قدمتها الخبيرات الضيفات، وتناولت تجارب ملهمة في مجالات متعددة من أبرزها الذكاء الاصطناعي وتأثيره في بيئات العمل، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والابتكار الاجتماعي، والاستثمار التكنولوجي، وتمكين المرأة في بيئات العمل التقنية، والتعليم القائم على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM). إلى جانب جلسة نقاشية، جمعت الخبيرات تم من خلالها تسليط الضوء على تحديات القيادة النسائية في العالم الرقمي ومستقبلها في هذا الإطار.
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