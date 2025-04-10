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مؤسسة ولي العهد تنظم ندوة حول ريادة الأعمال المتقدمة في معان

شعار مؤسسة ولي العهد
مؤسسة ولي العهد
 
الخميس، 10-04-2025 04:36 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مؤسسة ولي العهد ندوة لطالبات تخصصي التعليم المهني والتقني إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات (BTEC) في مدارس محافظة معان، قدمتها الدكتورة دعاء الطبيري، ضمن مبادرة "كن رياديا" التي أطلقها مشرفو التعليم المهني في مديرية تربية معان.

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وقالت مدير الشؤون التعليمية في المديرية، وئام باقر، إن المبادرة تهدف إلى إعداد جيل قادر من الطلبة على إنشاء مشاريع ريادية ناجحة تسهم في انخراط الطلبة في سوق العمل، وبما يجعلهم منتجين وفاعلين، والمساهمة في تقليل عبء البطالة، وتعزيز الاقتصاد المحلي.

 

 من جانبها، أوضحت الطبيري، أن ريادة الأعمال المتقدمة هي واحدة من القدرات التي يستطيع من خلالها الأفراد والجماعات تطوير مشاريع مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة أو الأفكار الإبداعية، والتي تهدف إلى حل مشكلات موجودة أو تقديم خدمات ومنتجات جديدة، وهو صلب ما يتم التعامل معه في تخصصات التعليم المهني والتقني.

 
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