مؤسسة ولي العهد تنظم ندوة حول ريادة الأعمال المتقدمة في معان

الوكيل الإخباري- نظمت مؤسسة ولي العهد ندوة لطالبات تخصصي التعليم المهني والتقني إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات (BTEC) في مدارس محافظة معان، قدمتها الدكتورة دعاء الطبيري، ضمن مبادرة "كن رياديا" التي أطلقها مشرفو التعليم المهني في مديرية تربية معان.

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وقالت مدير الشؤون التعليمية في المديرية، وئام باقر، إن المبادرة تهدف إلى إعداد جيل قادر من الطلبة على إنشاء مشاريع ريادية ناجحة تسهم في انخراط الطلبة في سوق العمل، وبما يجعلهم منتجين وفاعلين، والمساهمة في تقليل عبء البطالة، وتعزيز الاقتصاد المحلي.