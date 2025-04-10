مؤسسة ولي العهد تنظم ندوة حول ريادة الأعمال المتقدمة في معان

وقالت مدير الشؤون التعليمية في المديرية، وئام باقر، إن المبادرة تهدف إلى إعداد جيل قادر من الطلبة على إنشاء مشاريع ريادية ناجحة تسهم في انخراط الطلبة في سوق العمل، وبما يجعلهم منتجين وفاعلين، والمساهمة في تقليل عبء البطالة، وتعزيز الاقتصاد المحلي.
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