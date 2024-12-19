الوكيل الإخباري- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اعتزاز الوزارة بعلاقات الشراكة القائمة ما بين الوزارة وجمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي.

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جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محافظة جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ، بحضور الإدارات المعنية بالوزارة؛ بهدف عرض أبرز مؤشّرات نتائج الدّورة الأولى لـ "جائزة الملكة رانيا العبدالله لرياض الأطفال المتميزة".



وجرى خلال اللقاء عرض أهم نتائج جائزة الملكة رانيا العبدالله لرياض الأطفال المتميّزة في دورتها الأولى، وبما يسهم في تطوير جهود دعم قطاع الطّفولة المبكّرة في وزارة التّربية والتعليم، وتعزيزه انسجامًا مع رؤية الوزارة وأهدافها الاستراتيجيّة، حيث قدّمت الجمعيّة، خلال اللقاء، ملخّصًا شاملًا لأبرز النّتائج والتّوصيات التي أعدّتها اللجنة المشكّلة من الوزارة بالتّعاون مع فريق الجمعيّة.