مادبا: إنجاز 40 % من مشروع الطريق الملوكي وفتح المسرب الأيسر خلال أسبوعين

وقال الكلباني في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة، متوقعا استكمال المسرب الأيسر للطريق خلال الأسبوعين المقبلين بعد إعادة إنشائه بالكامل من دوار البجالي وحتى إشارات الجامعة الأميركية، تمهيداً لفتحه أمام حركة السير والاستغناء عن الطرق التحويلية الحالية، بما يسهم بالتخفيف من معاناة المواطنين وأصحاب المحال التجارية.
وأوضح أن المشروع ينفذ على مرحلتين؛ تشمل الأولى الممتدة من دوار البجالي إلى إشارات الجامعة الأميركية، وتتضمن إعادة إنشاء الطريق بشكل كامل، بما يضمن معالجة مشكلة تجمع مياه الأمطار وتصريفها بكفاءة، فيما المرحلة الثانية، الطريق الممتد من إشارة كنيسة الرسل حتى دوار البجالي، حيث تقتصر الأعمال على الكشط وإعادة تعبيد الطريق بالخلطة الإسفلتية.
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