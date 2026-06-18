مادبا: إنجاز 40 % من مشروع الطريق الملوكي وفتح المسرب الأيسر خلال أسبوعين

الوكيل الإخباري- أعلن مدير أشغال محافظة مادبا المهندس عبدالناصر الكلباني أن نسبة الإنجاز في مشروع تأهيل الطريق الملوكي، الذي تبلغ كلفته نحو 720 ألف دينار بتمويل من مجلس محافظة مادبا، وصلت إلى 40 بالمئة، رغم مرور شهرين فقط على بدء العمل، فيما تبلغ مدة تنفيذ العطاء ستة أشهر.

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وقال الكلباني في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة، متوقعا استكمال المسرب الأيسر للطريق خلال الأسبوعين المقبلين بعد إعادة إنشائه بالكامل من دوار البجالي وحتى إشارات الجامعة الأميركية، تمهيداً لفتحه أمام حركة السير والاستغناء عن الطرق التحويلية الحالية، بما يسهم بالتخفيف من معاناة المواطنين وأصحاب المحال التجارية.