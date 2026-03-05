ماذا قال الحنيطي لكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية؟

واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى ايجازين عسكريين قدمهما أمار الكليتين تناولا الخطط المستقبلية، فيما يتعلق بتطوير المناهج والبرامج الدراسية، والتطلعات المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءتهما بما ينسجم مع رؤى جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهات القيادة العامة، من خلال تحديث وتطوير مناهج متقدمة تواكب أحدث الكليات العسكرية العالمية، لما للكليتين من دورٌ فاعلٌ ومؤثر في إعداد وتأهيل ضباط قادرين على التخطيط لمواجهة كافة التهديدات الحالية والمستقبلية.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة أن عملية التخطيط الاستراتيجي والوقوف على القدرات والإمكانات المتوفرة في القوات المسلحة تمثل أهمية قصوى خلال المرحلة الحالية في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة، مبيناً أن الكليتان تقومان بدور كبير في رفد القوات المسلحة بكوادر قيادية قادرة على العمل في مختلف الظروف و التعامل مع مختلف التهديدات، والتغييرات المتسارعة والتحديات الناشئة التي فرضتها بيئة العمليات الحديثة، بكفاءة واقتدار.
