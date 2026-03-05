الخميس 2026-03-05 06:23 م

ماذا قال الحنيطي لكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية؟

ت
جانب من الزيارة
 
الخميس، 05-03-2026 05:58 م

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الخميس، كليتي الدفاع الوطني والقيادة والأركان وكان في استقباله أمار الكليتين.

اضافة اعلان


واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى ايجازين عسكريين قدمهما أمار الكليتين تناولا الخطط المستقبلية، فيما يتعلق بتطوير المناهج والبرامج الدراسية، والتطلعات المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءتهما بما ينسجم مع رؤى جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهات القيادة العامة، من خلال تحديث وتطوير مناهج متقدمة تواكب أحدث الكليات العسكرية العالمية، لما للكليتين من دورٌ فاعلٌ ومؤثر في إعداد وتأهيل ضباط قادرين على التخطيط لمواجهة كافة التهديدات الحالية والمستقبلية.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة أن عملية التخطيط الاستراتيجي والوقوف على القدرات والإمكانات المتوفرة في القوات المسلحة تمثل أهمية قصوى خلال المرحلة الحالية في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة، مبيناً أن الكليتان تقومان بدور كبير في رفد القوات المسلحة بكوادر قيادية قادرة على العمل في مختلف الظروف و التعامل مع مختلف التهديدات، والتغييرات المتسارعة والتحديات الناشئة التي فرضتها بيئة العمليات الحديثة، بكفاءة واقتدار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية الملك: الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من دول المنطقة انتهاك لسيادة الدول

ت

أخبار محلية ماذا قال الحنيطي لكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية؟

و

أخبار الشركات بنك الإسكان ينظم إفطاراً في متحف الأطفال ضمن نشاطات برنامج "إمكان الإسكان"

ا

اقتصاد محلي عاجل انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

و

عربي ودولي دخان يتصاعد فوق شمال الرياض

ع

أخبار محلية التعليم العالي: 747 ألفاً استفادوا من صندوق دعم الطالب الجامعي

ة

أخبار محلية أم الجمال تنضم إلى شبكة الأغذية والزراعة التابعة لـ"الفاو"

ت

أخبار محلية السفيرة رولان محمود سماره تقدم أوراق اعتمداها إلى الرئيس الكيني



 






الأكثر مشاهدة