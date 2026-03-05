ماذا قال الحنيطي لكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية؟

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الخميس، كليتي الدفاع الوطني والقيادة والأركان وكان في استقباله أمار الكليتين.

اضافة اعلان



واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى ايجازين عسكريين قدمهما أمار الكليتين تناولا الخطط المستقبلية، فيما يتعلق بتطوير المناهج والبرامج الدراسية، والتطلعات المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءتهما بما ينسجم مع رؤى جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهات القيادة العامة، من خلال تحديث وتطوير مناهج متقدمة تواكب أحدث الكليات العسكرية العالمية، لما للكليتين من دورٌ فاعلٌ ومؤثر في إعداد وتأهيل ضباط قادرين على التخطيط لمواجهة كافة التهديدات الحالية والمستقبلية.