الثلاثاء 2026-07-28 03:39 م

ماذا يحدث عند ضبط مركبة مطلوبة قضائيًا؟

تنويه هام من إدارة التنفيذ القضائي لجميع المواطنين
إدارة التنفيذ القضائي
 
الثلاثاء، 28-07-2026 01:23 م

الوكيل الإخباري-   أكدت إدارة التنفيذ القضائي أن ساحات حجز المركبات التابعة لها تنتشر في مختلف محافظات المملكة، بهدف تسهيل الإجراءات وتقريب الخدمة من المواطنين، بما يضمن سرعة التعامل مع المركبات المطلوبة قضائياً.

وأوضحت الإدارة أنه في حال ضبط أي مركبة مطلوبة قضائياً، يتم حجزها في أقرب ساحة حجز معتمدة، وفق الإجراءات القانونية المتبعة، بما يسهم في تنظيم العمل وتسريع إنجاز المعاملات.

وبيّنت أن توزيع ساحات الحجز في المحافظات يأتي ضمن جهودها لتقديم خدمة أكثر كفاءة وفاعلية، وتحقيق العدالة  من خلال إجراءات منظمة وسريعة.

وأكدت إدارة التنفيذ القضائي استمرارها في تطوير آليات العمل بما يرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ويضمن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وفق أحكام القانون.

اضافة اعلان

 


Image1_7202628132049908327796.jpg 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

انطلاق أكبر ملتقى طبي في الأردن لإرشاد الأطباء لبرامج الإقامة في أميركا وكندا

أخبار محلية انطلاق أكبر ملتقى طبي في الأردن لإرشاد الأطباء لبرامج الإقامة في أميركا وكندا

فريق تويوتا جازو للسباقات يهيمن على رالي إستونيا ويحصد المركزين الأول والثاني

أخبار الشركات فريق تويوتا جازو للسباقات يهيمن على رالي إستونيا ويحصد المركزين الأول والثاني

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى حفل افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق التنمية الإنسانية في الأردن

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى حفل افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق التنمية الإنسانية في الأردن

يسش

فيديو منوع دلافين وردية شوهدت على جسر غالاتا في إسطنبول

430 شابًا وشابة يستفيدون من مشروع التدريب المهني المزدوج بين الأردن وألمانيا

أخبار محلية 430 شابًا وشابة يستفيدون من مشروع التدريب المهني المزدوج بين الأردن وألمانيا

صسي

فيديو منوع شركة صينية طورت شاشة فائقة الخفة والشفافية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي



 
 






الأكثر مشاهدة

 