ماذا يحدث عند ضبط مركبة مطلوبة قضائيًا؟

وأوضحت الإدارة أنه في حال ضبط أي مركبة مطلوبة قضائياً، يتم حجزها في أقرب ساحة حجز معتمدة، وفق الإجراءات القانونية المتبعة، بما يسهم في تنظيم العمل وتسريع إنجاز المعاملات.
وبيّنت أن توزيع ساحات الحجز في المحافظات يأتي ضمن جهودها لتقديم خدمة أكثر كفاءة وفاعلية، وتحقيق العدالة من خلال إجراءات منظمة وسريعة.
وأكدت إدارة التنفيذ القضائي استمرارها في تطوير آليات العمل بما يرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ويضمن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وفق أحكام القانون.
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