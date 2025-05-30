ماراثون للسيدات في حدائق الحسين: خطوة نحو حياة صحية خالية من التدخين

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الوكيل الإخباري- ضمن فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن التدخين بكافة أشكاله وأنواعه، والذي يصادف 31 أيار من كل عام، نظمت أمانة عمّان الكبرى والجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan)، وبدعم من شركة برومين الأردن، ماراثوناً مخصصاً للسيدات في حدائق الحسين يوم الجمعة 30/05/2025. اضافة اعلان





وتم تنظيم الفعالية بمشاركة وزارة الصحة والجمعية الملكية للتوعية الصحية، وذلك بهدف التوعية بأضرار التدخين وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع نمط حياة صحي، وذلك ضمن جهود وطنية متكاملة للحد من آفة التدخين.



وجاء تنظيم هذا الحدث الرياضي لتشجيع النساء على تبني سلوكيات صحية وزيادة الوعي بأهمية الإقلاع عن التدخين، لما له من تأثيرات سلبية على الصحة العامة، وتسليط الضوء على أهمية النشاط البدني في تعزيز أنماط الحياة الصحية.



وتعكس الشراكة بين أمانة عمّان وRun Jordan التزامًا مشتركًا بتعزيز الصحة العامة من خلال فعاليات رياضية ترفع اللياقة البدنية وتغرس مفاهيم الوعي المجتمعي.



وتواصل أمانة عمّان دعم المبادرات التوعوية، خاصة تلك الموجهة للشباب والنساء، في حين تسهم الجمعية الملكية للتوعية الصحية من خلال نشر المعرفة حول مخاطر التبغ وتمكين الأفراد من خيارات صحية مستدامة.



ويُذكر أن أمانة عمّان الكبرى أعدت خطة تنفيذية لمكافحة التدخين منبثقة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ، وأعلنت مبانيها ومرافقها مناطق خالية من التدخين. كما توفر أربع عيادات للإقلاع عن التدخين موزعة في مناطق مختلفة من العاصمة، وتعمل على تركيب إشارات تحذيرية، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وتدريبية متخصصة للمفتشين وضباط الارتباط المعنيين بالإضافة للمجتمع، بهدف رفع الوعي وتعزيز التزام الموظفين.



ويأتي هذا الحدث دعمًا للجهود الوطنية ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ التي تقودها وزارة الصحة، معتمدة النهج التشاركي مع مؤسسات حكومية ومجتمعية لتعزيز الوعي بأضرار التبغ والتدخين بكافة أشكاله وأنواعه، حيث قدمت وزارة الصحة في الفعالية خدمات ميدانية تمثلت في الترويج لعيادات الإقلاع عن التدخين، وإجراء فحوصات أول أكسيد الكربون (CO)، إلى جانب توزيع مطبوعات توعوية تسلط الضوء على مضار التدخين وأحكام قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008، في سياق دعم الثقافة الصحية وبناء بيئة خالية من التدخين.



وجاءت مشاركة الجمعية الملكية للتوعية الصحية بدعم من منحة مقدمة من Vital Strategies نيابة عن مؤسسة بلومبيرغ الخيرية. وتتحمل الجهات المنظمة وحدها المسؤولية الكاملة عن أنشطة هذه المبادرة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها معبّرة عن مواقف الجهات المانحة.



وأكدت أمانة عمّان الكبرى والجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan استمرارهما في تنظيم الفعاليات الرياضية المماثلة لعكس رؤيتهما في بناء مدينة صحية وآمنة وتعزز تبني السلوكيات الصحية المستدامة.



ولا يقتصر هذا الماراثون على تعزيز النشاط البدني، بل يشكل منصة لإيصال رسالة واضحة: الإقلاع عن التدخين ممكن، والمستقبل الصحي يبدأ اليوم.