الثلاثاء 2025-04-29 05:44 م
 

مالية الأعيان تتبنى توصيات تقرير ديوان المحاسبة 2023

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
 
الثلاثاء، 29-04-2025 05:06 م
الوكيل الإخباري-   تبنت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، توصيات قدمتها لجنتها المصغرة بشأن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023، وتوافقت على رفعها إلى رئاسة مجلس الأعيان.اضافة اعلان


جاء ذلك بعد أن اطلعت اللجنة برئاسة العين رجائي المعشر خلال اجتماعها، الثلاثاء، على تقرير أعدته اللجنة المصغرة المنبثقة عنها، بشأن ديوان المحاسبة لسنة 2023.
 
gnews

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جانب من الاجتماع

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