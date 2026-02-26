مالية الأعيان تلتقي فريقًا من مكتب التدقيق الوطني البريطاني

وتحدث العين المعشر عن أهمية التدقيق والرقابة المالية في تعزيز الشفافية والنزاهة وتحسين إدارة المال العام، ودعم مسارات الإصلاح المالي والاقتصادي في المملكة، ما يسهم في رفع كفاءة السياسات المالية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
من جهتهم، عرض خبراء مكتب التدقيق البريطاني تجاربهم العالمية، ولمحة عن أفضل الممارسات الدولية في مجالات التدقيق والمراجعة والرقابة المالية.
وتطرقوا إلى آليات التعاون المستقبلي لتطوير الأداء المؤسسي، وتبادل الخبرات بما يعزز القدرات الوطنية في الرقابة المالية وإدارة الموارد العامة.
وأطلق ديوان المحاسبة لأول مرة مهمة "مراجعة نظير" بالتعاون مع مكتب التدقيق الوطني البريطاني، ضمن جهود تعزيز تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
