ما اسباب ارتفاع فواتير الكهرباء بالاردن ؟!

وأوضح الشوبكي، في تصريح لموقع الوكيل الإخباري، أن الجدل الذي يتجدد مع دخول شهري ديسمبر ويناير حول قيمة الفواتير سببه الرئيسي نظام تسعير الكهرباء المدعوم، واصفًا إياه بغير العادل، إذ ينتقل المشترك عند زيادة الاستهلاك من تسعيرة منخفضة تقارب 5 قروش للكيلوواط ساعة إلى تسعيرة قد تصل إلى 20 قرشًا، ما يسبب صدمة لدى المواطنين عند استلام الفاتورة.
وأضاف أن نمط الاستهلاك المنزلي يشهد تغيرًا ملحوظًا في الشتاء، مع تزايد الاعتماد على وسائل التدفئة الكهربائية وسخانات المياه، وطول ساعات الليل، إلى جانب شحن السيارات الكهربائية داخل المنازل، ما يرفع الاستهلاك بشكل كبير، خاصة مع انخفاض كفاءة البطاريات في الأجواء الباردة.
وأشار الشوبكي إلى أن الفاقد الكهربائي، سواء الفني أو الناتج عن الاعتداءات على الشبكة، يشكل عبئًا إضافيًا على المنظومة، مؤكدًا ضرورة معالجته بسياسات عادلة لا تُحمّل المواطن تبعات تجاوزات لا علاقة له بها. كما شدد على حق المواطنين في طلب فحص العدادات عند الشك بقيمة الفاتورة، بما يعزز الثقة والشفافية بين المشتركين وشركات التوزيع.
وختم بالتأكيد على أن ارتفاع فواتير الكهرباء شتاءً ليس مؤامرة ولا خطأ المواطن وحده، داعيًا إلى مراجعة نظام الشرائح، وتخفيض الأسعار أو توحيدها في الشريحة الأعلى، إلى جانب تعزيز الوعي بترشيد الاستهلاك وتحسين التواصل مع المواطنين، بما يحقق العدالة واستدامة قطاع الكهرباء.
