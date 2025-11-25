ما الذي يمنع الحكومة من زيادة رواتب الأردنيين؟.. وزير المالية يجيب

وقال الشبلي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تقوم بدفع نحو 570 مليون دينار شهريا كرواتب للموظفين والمتقاعدين وتعمل شهريا لتأمينها.
وأشار الشبلي إلى أن الأردن تأثر كثيرا بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا في الحرب على غزة.
وأوضح أن الحكومة خصصت مبالغ مالية لدعم الخبز والقمح وأسطوانة الغاز بالإضافة لتأمين المواطنين ضد السرطان في موازنة 2026.
