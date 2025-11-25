الثلاثاء 2025-11-25 07:23 م
 

ما الذي يمنع الحكومة من زيادة رواتب الأردنيين؟.. وزير المالية يجيب

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 25-11-2025 02:14 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير المالية عبدالحكيم الشبلي أن الحكومة ترغب في زيادة الرواتب لكن تكلفتها عالية عبى الموازنة، وهذا السبب الذي يمنعها من زيادة الرواتب ما عدا الزيادات الطبيعية على الرواتب.

وقال الشبلي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تقوم بدفع نحو 570 مليون دينار شهريا كرواتب للموظفين والمتقاعدين وتعمل شهريا لتأمينها.

وأضاف أن الأردن يمتلك قدرة عالية على سداد الديون، ولم يسبق أن تأخر في تاريخه عن سداد الديون.

وأشار الشبلي إلى أن الأردن تأثر كثيرا بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا في الحرب على غزة.

وأوضح أن الحكومة خصصت مبالغ مالية لدعم الخبز والقمح وأسطوانة الغاز بالإضافة لتأمين المواطنين ضد السرطان في موازنة 2026.

 
 
