ما الذي يمنع الحكومة من زيادة رواتب الأردنيين؟.. وزير المالية يجيب

الوكيل الإخباري- أكد وزير المالية عبدالحكيم الشبلي أن الحكومة ترغب في زيادة الرواتب لكن تكلفتها عالية عبى الموازنة، وهذا السبب الذي يمنعها من زيادة الرواتب ما عدا الزيادات الطبيعية على الرواتب.



وقال الشبلي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تقوم بدفع نحو 570 مليون دينار شهريا كرواتب للموظفين والمتقاعدين وتعمل شهريا لتأمينها.

