ما حكم ذبح الأضاحي في الساحات العامة والشوارع ؟

06:16 م

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الوكيل الإخباري- قالت دائرة الإفتاء العام إن ذبح الأضاحي في الساحات العامة والشوارع غير جائز شرعا، لما فيه من أضرار ومكاره صحية، وإيذاء للغير، كما أنه يعرض السلامة العامة للخطر. اضافة اعلان





وأكدت، في ردها على سؤال عن حكم ذبح الأضاحي في الساحات العامة والشوارع، أن أداء هذه الشعيرة يتطلب الالتزام بسننها وآدابها، موضحة أن عمليات الذبح لا تكون بشكل عشوائي، بل ينبغي أن تتم في الأماكن المعدة لذلك، كالمسالخ مثلا، أو في المواقع التي تخصصها الجهات المسؤولة.



وأضافت الدائرة أن الأضحية سنة مؤكدة، وهي نسك وشعيرة من شعائر الله التي ينبغي تعظيمها، وهي من أحب الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله في هذه الأيام، وفيها رمزية التضحية، والفداء، والتسليم لأمر الله، فضلا عن تعزيز أواصر الأخوة والتعاضد والعطاء في المجتمع.



