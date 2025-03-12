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ما حُكم من يصوم ولا يُصلي؟.. الإفتاء تجيب

ب
تعبيرية
 
الأربعاء، 12-03-2025 10:14 ص

الوكيل الإخباري-  أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حُكم من يصوم ولا يُصلي؟

وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، إن تارك الصلاة مذنب ذنباً عظيماً ومرتكبٌ لكبيرةٍ من الكبائر، لكنّه مؤمِن على خطرٍ عظيم إن تركها كسلاً، أما إن تركها استخفافاً فهذا كافر، لا يُقبل منه عمل.

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وبناءً على هذا فتارك الصلاة كسلاً إذا صام فصيامه صحيح ومقبول إن شاء الله، وندعو الله أن يوفِّقه للصلاة كما وفَّقَهُ للصيام.

 
 
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