ما حُكم من يصوم ولا يُصلي؟.. الإفتاء تجيب

الوكيل الإخباري- أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حُكم من يصوم ولا يُصلي؟



وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، إن تارك الصلاة مذنب ذنباً عظيماً ومرتكبٌ لكبيرةٍ من الكبائر، لكنّه مؤمِن على خطرٍ عظيم إن تركها كسلاً، أما إن تركها استخفافاً فهذا كافر، لا يُقبل منه عمل.

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