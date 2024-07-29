ما هي أعراض حمى غرب النيل؟

الوكيل الإخباري - بعد تسجيل الأردن اليوم الاثنين، أول إصابة بمرض حمى غرب النيل، أكدت وزارة الصحة أن المرض غير مقلق للصحة العامة، وأن الإنسان يعتبر هو الخازن الأخير للفيروس، ما يعني أنه لا ينتقل من إنسان إلى آخر ولا يحتاج المصاب إلى عزل، ولكن ما هي أبرز ما هي هذه الحمى، وما هي أعراضها، وكيفية الوقاية منها؟

وكان أوضح رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري" أن حمى غرب النيل هي مرض فيروسي معروف منذ عام 1937، حيث اكتشف لأول مرة في أوغندا على الضفة الغربية من نهر النيل، ولذلك أُطلق عليه اسم "حمى غرب النيل".



وقال البلبيسي إن هذا الفيروس ينتقل عن طريق البعوض ولا ينتقل عن طريق الأكل أو الشرب أو الملامسة، مؤكدا أن نوع البعوض المسؤول عن نقل هذا المرض يُعرف باسم "الكيولكس" وهو متوفر في الأردن، ولكن يجب أن يكون حاملاً للمرض من الطيور لنقل العدوى للإنسان عبر اللدغ.



وأكد أن 80% من الحالات المصابة لا تظهر عليهم أعراضًا، بينما تظهر الأعراض في 20% الباقية، وتشمل الحمى والقشعريرة والصداع وآلام العضلات والتعب العام، وتظهر هذه الأعراض مع فترة حضانة تتراوح من 3 إلى 6 أيام، بالإضافة إلى تورم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي.



وأشار البلبيسي إلى أن كبار السن، خاصةً أولئك الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا، وأصحاب نقص المناعة، هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، لافتا إلى أن تشخيص الفيروس يتم عن طريق فحص البي سي آر أو فحص الدم، ولا يوجد علاج أو لقاح معتمد لهذا الفيروس، ويتم عادةً معالجة الأعراض فقط في حالة الإصابة.



أما عن للوقاية من المرض، تطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة تكاثر البعوض وخاصة في المساحات المائية التي تحفز على تكاثر البعوض، داعيا المواطنين إلى ضرورة التأكد من غلق خزانات المياه وتأمين النوافذ لمنع تكاثر البعوض، بالإضافة إلى ارتداء أكمام طويلة عند الخروج من المنزل لتجنب لدغات البعوض قدر الإمكان.



وكانت أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بحمى النيل الغربي عن طريق برنامج رصد الحميات في المناطق المختارة، إذ تم تشخيص الحالة في المختبرات المركزية لوزارة الصحة.



وقالت الوزارة إن حالة الإصابة التي تم تسجيلها هي لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات؛ وهي بحالة صحية مستقرة وتتماثل للشفاء وتحت الإشراف الطبي.