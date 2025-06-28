ما هي مادة الكحول الميثيلي التي تسببت بوفاة 4 أشخاص في الزرقاء؟

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الوكيل الإخباري- الكحول الميثيلي (Methanol) أو ما يُعرف بـ"الميثانول"، هو سائل عديم اللون وقابل للاشتعال، يُستخدم بشكل أساسي في الصناعات الكيميائية مثل إنتاج الوقود الصناعي، والمذيبات، ومضادات التجمد، ومواد التنظيف، وبعض مستحضرات التجميل. وغالبًا ما يُباع بأسعار زهيدة مقارنة بالكحول الإيثيلي (الإيثانول) المخصّص للاستخدام البشري، ما يدفع البعض لاستخدامه بشكل خاطئ أو غير قانوني. اضافة اعلان





ورغم التشابه في الرائحة والمظهر مع الكحول الإيثيلي، فإن الميثانول سام للغاية، ولا يُسمح باستخدامه في المنتجات الغذائية أو الطبية.



وعند تناوله أو استنشاقه أو حتى امتصاصه عبر الجلد بكميات كبيرة، قد يؤدي إلى فقدان البصر والضرر العصبي والوفاة.



وتبدأ أعراض التسمم بالميثانول عادة خلال 6 إلى 24 ساعة من التعرض، وتشمل:



صداعًا شديدًا



دوخة



غثيانًا وقيئًا



تشوشًا في الرؤية



صعوبة في التنفس



وقد تنتهي بغيبوبة أو موت



وغالبًا ما تحدث حالات التسمم الجماعي بالميثانول نتيجة تناول كحول مزيّف أو مغشوش، لا سيما في ظروف غير قانونية أو غير خاضعة للرقابة الصحية.



وفي هذا السياق، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه على إثر إسعاف أربعة أشخاص ووفاتهم، وإصابة خامس بحالة سيئة كل على حدة في مدينة الزرقاء مساء يوم الخميس وصباح يوم الجمعة، وبأعراض مشابهة، شكّل فريق تحقيقي من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والبحث الجنائي وشرطة الزرقاء وبالتنسيق المباشر مع الطب الشرعي.