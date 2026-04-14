الثلاثاء 2026-04-14 09:30 ص

مباحثات أردنية إماراتية حول غزة والتطورات الإقليمية ووقف التصعيد

الثلاثاء، 14-04-2026 08:00 ص
الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في أبوظبي مساء أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.اضافة اعلان


وبحث الصفدي والشيخ عبدالله خلال اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وخصوصًا الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت الأردن ودولة الإمارات وعددًا من الدول الشقيقة والصديقة، وتداعيات هذه الاعتداءات الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وعلى أمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي.

ودان الصفدي والشيخ عبدالله هذه الاعتداءات التي تشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجدّد الصفدي التأكيد على تضامن المملكة المطلق مع دولة الإمارات في كلّ ما تتخذه من إجراءات وخطوات للدفاع عن سيادتها وأمنها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وأكّد الشيخ عبدالله تضامن الإمارات الكامل مع المملكة ضدّ الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها.

كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع بعد اجتماع إسلام آباد وإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي لإرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة، بما يضمن إنهاء كلّ أسباب التوتر على مدى العقود الماضية، ويسهم في تحقيق تطلّعات شعوبها في التنمية والازدهار الاقتصادي.

وبحث الصفدي والشيخ عبدالله التطورات في قطاع غزة، وأكّدا ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لتلبية احتياجات القطاع. كما أكّدا ضرورة وقف التدهور في الضفة الغربية المحتلة، ووقف كلّ الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حلّ الدولتين.

وأكّد الصفدي والشيخ عبدالله عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع المملكة والإمارات، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين ومصالحهما المشتركة، ويعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين.

وأكّد الوزيران استمرار التنسيق والتشاور والتعاون في جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة التحديات المشتركة.
 
 


