مباحثات أردنية جزائرية في مجال صيانة شبكات النقل الكهربائي

وأكد البطاينة أهمية التعاون بين الطرفين لتعزيز الخبرات المتبادلة في مجال صيانة شبكات النقل الكهربائية، والبحث عن فرص واعدة للإسهام في رفع الكفاءات والخبرات الثنائية، مشيرا إلى أهمية استمرار التواصل بين الطرفين لتحقيق الفرص الأفضل بتبادل الخبرات والتطوير في قطاع الطاقة.
وزار الوفد الجزائري مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لشركة الكهرباء الوطنية، ومحطة تحويل جنوب عمان، واطلع على الإجراءات المتبعة في عمليات الصيانة المبرمجة والوقائية، والآلية المتبعة لإحلال المعدات الكهربائية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية لدى شركة الكهرباء الوطنية.
ومن المقرر أن يزور الوفد غدا الأربعاء مركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية ومحطة تحويل السمرا.
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