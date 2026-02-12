الخميس 2026-02-12 01:42 م

مباحثات أردنية سورية في إسطنبول لتعزيز النقل البري ومشاريع الربط السككي

الخميس، 12-02-2026 01:00 م
الوكيل الإخباري-  التقى وزير النقل الدكتور نضال القطامين بنظيره السوري الدكتور يعرب بدر، على هامش أعمال المؤتمر الثاني لوزراء النقل والمواصلات في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة إسطنبول.اضافة اعلان


وجاء اللقاء في إطار التنسيق والتشاور المشترك لمعالجة التحديات المستجدة التي طرأت على حركة الشاحنات بين البلدين، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز انسيابية النقل البري بما يخدم مصالح الناقلين والتجار.

وأكد الجانبان أن النقل المباشر إلى المقصد النهائي يشكل الركيزة الأساسية لمنظومة النقل والتجارة، لما يحققه من خفض في الكلف التشغيلية وتسريع زمن وصول البضائع ورفع كفاءة سلاسل التوريد بين الدول.

وشدد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول عملية وفعالة في ظل الظروف الحالية في معبري جابر ونصيب، بما يمكن من العودة إلى نظام النقل المباشر، ويسهم في إعادة تنشيط حركة الشحن البري واستعادة انسيابيتها الطبيعية بين البلدين.

واتفق الطرفان على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف مجالات النقل، وتطوير آليات التنسيق الفني والإداري بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة البينية ويرتقي بمستوى الخدمات اللوجستية المقدمة.

وفيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية، أكد الوزيران أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الربط السككي المشتركة باعتبارها من الأولويات الاستراتيجية الداعمة لنقل البضائع والركاب.

كما جرى بحث مشروع الربط السككي الشمولي بين تركيا ودول الخليج العربي مروراً بسوريا والأردن، إضافة إلى مناقشة إمكانية الاستفادة من الخط الحجازي لنقل البضائع كخيار داعم لمنظومة النقل الإقليمي.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين الجهات الفنية المختصة في البلدين وصولاً إلى حلول مستدامة تعزز التكامل.
 
 


