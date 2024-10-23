مباحثات أردنية فرنسية حول الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة ولبنان

وتناولت المباحثات؛ تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وضرورة تكاتف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لغزة ولبنان.
كما تطرق اللقاء؛ إلى أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل، بالإضافة إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية.
وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
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