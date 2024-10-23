مباحثات أردنية فرنسية حول الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة ولبنان

10:46 م

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الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، مباحثات موسعة مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. اضافة اعلان





وتناولت المباحثات؛ تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وضرورة تكاتف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لغزة ولبنان.



كما تطرق اللقاء؛ إلى أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل، بالإضافة إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية.



وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.