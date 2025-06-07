مبادرة إنسانية للشرطة المجتمعية تنثر الأمل في مستشفى الزرقاء الحكومي

الوكيل الإخباري- نظمت الشرطة المجتمعية في محافظة الزرقاء، ثاني أيام العيد، زيارة إنسانية إلى مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، حملت بين طياتها مشاعر التضامن والدعم النفسي للمرضى، مما يعكس أجمل صور التكافل والتراحم، ضمن أجواء عيد الأضحى المبارك.

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وتأتي الزيارة تجسيدا لقيم المساندة المجتمعية التي يتبناها جهاز الأمن العام، ومظهرا من مظاهر التفاعل الإيجابي مع المجتمع، حيث شارك في الجولة رئيس مركز أمن الشرق المقدم أنور الشبول، برفقة عدد من أعضاء المجلس المحلي، في مبادرة تعزز الروح الوطنية والتكافل الإنساني.



وجال المشاركون بين أقسام المستشفى، وتحديدا داخل قسم الأطفال، ووزعوا الهدايا على الأطفال الراقدين على أسرة الشفاء لرسم البسمة والفرح على وجوه الصغار، وتخفيف آلامهم النفسية والجسدية، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.



وأكد المقدم الشبول، في تصريح صحفي، أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي في إطار سلسلة مستمرة من المبادرات المجتمعية التي تنفذها الشرطة المجتمعية بشكل دوري، بهدف دعم الفئات الأضعف والأكثر احتياجا، وترسيخ الشراكة مع مختلف مكونات المجتمع، لافتا إلى أن هذه المبادرات النابعة من روح المواطنة الصادقة، تعبر عن التزام جهاز الأمن العام بتعزيز ثقافة الرحمة والإنسانية.