مبادرة "الدائرة الخضراء" في مركز شباب وشابات العاصمة

وأوضح المركز في بيان اليوم الثلاثاء، أن برنامج "صون" يهدف إلى تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات لقيادة العمل المناخي محليا وعالميا، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة في عالم مناخي متغير، وتعزيز الزراعة المستدامة، والتخلص من النفايات العضوية بتحويلها إلى سماد وفقا لمبادئ الاقتصاد الدائري.
وجاءت هذه المبادرة ثمرة لسلسلة من الورشات التدريبية التي زودت القادة الشباب بمهارات التيسير وكسب التأييد لدعم العمل المناخي، ما مكنهم من تحديد احتياجات المجتمع البيئية وابتكار حلول مستدامة للتحديات المناخية.
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