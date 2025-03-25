مبادرة "الدائرة الخضراء" في مركز شباب وشابات العاصمة

الوكيل الإخباري- نفذ مركز شباب وشابات العاصمة، مبادرة "الدائرة الخضراء" ضمن برنامج "صون" للعمل المناخي التابع لهيئة أجيال السلام بدعم وتمويل من اليونيسف وبحضور 45 شابا وشابة في مركز شباب وشابات العاصمة التابع لمديرية شباب العاصمة.

اضافة اعلان



وأوضح المركز في بيان اليوم الثلاثاء، أن برنامج "صون" يهدف إلى تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات لقيادة العمل المناخي محليا وعالميا، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة في عالم مناخي متغير، وتعزيز الزراعة المستدامة، والتخلص من النفايات العضوية بتحويلها إلى سماد وفقا لمبادئ الاقتصاد الدائري.