السبت 2025-12-27 10:28 م

مبادرة بعنوان "الاستخدام الآمن للمدافئ" بكلية عجلون

ت
جانب من المبادرة
السبت، 27-12-2025 10:00 م

الوكيل الإخباري-استضافت كلية عجلون الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية مبادرة توعوية بعنوان "الاستخدام الآمن للمدافئ"، ضمن مبادرة "شتاء آمن" التي أطلقتها مديرية الأمن العام .

وثمن عميد الكلية الدكتور وائل الربضي دور كوادر الدفاع المدني في نشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أهمية الشراكة بين المؤسسات التعليمية والأجهزة الرسمية في ترسيخ ثقافة السلامة العامة وبناء مجتمع آمن.


وقدّم النقيب محمود النواطير محاضرة توعوية تناول فيها إجراءات السلامة المنزلية خلال فصل الشتاء، وسبل الوقاية من الحرائق والاختناق، وآليات التصرف السليم في الحالات الطارئة.


ونُفذت المبادرة من قبل مديرية دفاع مدني عجلون بالتشارك مع إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية وجمعية الهلال الأحمر، ضمن الجهود المستمرة للتوعية بطرق الوقاية من الحرائق وحوادث الاختناق.

 
 


