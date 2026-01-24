السبت 2026-01-24 10:48 م

مبادرة تطوعية بعنوان "نهضة جيل" في إربد

الوكيل الإخباري-    أطلق فريق مبادرة "نهضة جيل" وبالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد اليوم السبت،

مبادرة تطوعية شبابية لبناء جيل المستقبل بعنوان "نهضة جيل"، بمشاركةٍ نخبة من القامات التربوية من أساتذة ومعلمات ومديري المدارس، والطلاب المبدعين في المدارس والجامعات.


وقال رئيس المبادرة علي الصقور إن هذه المبادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، حيث تلاقت الرؤى لتكون الهيئة هي الحاضنة والشريكة في هذا المسار الوطني الرائد.

 
 


