مبادرة تطوعية بعنوان "نهضة جيل" في إربد

مبادرة تطوعية شبابية لبناء جيل المستقبل بعنوان "نهضة جيل"، بمشاركةٍ نخبة من القامات التربوية من أساتذة ومعلمات ومديري المدارس، والطلاب المبدعين في المدارس والجامعات.
وقال رئيس المبادرة علي الصقور إن هذه المبادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، حيث تلاقت الرؤى لتكون الهيئة هي الحاضنة والشريكة في هذا المسار الوطني الرائد.
-
أخبار متعلقة
-
وزير النقل يزور الكرك للوقوف على احتياجات النقل العام في المحافظة
-
بلدية السرو: استكمال تأهيل طريق عين الجمل مرهون باستقرار الحالة الجوية
-
نقابة الصحفيين تشكل لجنة لتحديث قانون النقابة وأنظمة المهنة
-
"مستقلة الانتخاب" تطلق برنامج بناء الهوية البصرية للأحزاب
-
وزير البيئة: الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة ومطلب وطني
-
تنويه حول موعد بدء الدوام في المدارس اعتباراً من الاحد
-
التربية: تعديل على دوام المدارس في رمضان
-
الديوان الملكي يعزي عشائر العيسى والحراحشة والعتوم والمرازيق والشمالي