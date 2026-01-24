مبادرة تطوعية بعنوان "نهضة جيل" في إربد

الوكيل الإخباري- أطلق فريق مبادرة "نهضة جيل" وبالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد اليوم السبت،

اضافة اعلان



مبادرة تطوعية شبابية لبناء جيل المستقبل بعنوان "نهضة جيل"، بمشاركةٍ نخبة من القامات التربوية من أساتذة ومعلمات ومديري المدارس، والطلاب المبدعين في المدارس والجامعات.