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مبادرة "سبيل العين البيضاء" توزع 7 آلاف وجبة إفطار منذ بداية رمضان

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 10-03-2025 05:14 م

الوكيل الإخباري-   وزعت مبادرة "سبيل" منذ بداية شهر رمضان الكريم، 7 آلاف وجبة على أسر معوزة في بلدة العين البيضاء" بمحافظة الطفيلة، ضمن مبادرة أطلقها أبناء المنطقة، تتجسد فيها مظاهر التكافل الاجتماعي ومعاني التواد والتراحم في هذا الشهر الفضيل.

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وقال منسق المبادرة حمدان العمريين، إن "سبيل العين البيضاء" الذي يستمر لنهاية شهر رمضان، اعتمد في تمويله على تبرعات التجار والمحسنين من أهالي البلدة، ويشرف عليه 50 متطوعا، يقومون بخدمة متطلبات السبيل في إطار المسؤولية الاجتماعية.


وأضاف أن تجهيز وجبات الإفطار يبدأ منذ الصباح، في قاعة جمعية العين البيضاء الخيرية ويستمر حتى الخامسة مساء، فتحضر يوميا بين 700 إلى 720 وجبة توزع على المحتاجين وكبار السن والأيتام وعابري السبيل.

 
 
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