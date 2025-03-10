مبادرة "سبيل العين البيضاء" توزع 7 آلاف وجبة إفطار منذ بداية رمضان

الوكيل الإخباري- وزعت مبادرة "سبيل" منذ بداية شهر رمضان الكريم، 7 آلاف وجبة على أسر معوزة في بلدة العين البيضاء" بمحافظة الطفيلة، ضمن مبادرة أطلقها أبناء المنطقة، تتجسد فيها مظاهر التكافل الاجتماعي ومعاني التواد والتراحم في هذا الشهر الفضيل.

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وقال منسق المبادرة حمدان العمريين، إن "سبيل العين البيضاء" الذي يستمر لنهاية شهر رمضان، اعتمد في تمويله على تبرعات التجار والمحسنين من أهالي البلدة، ويشرف عليه 50 متطوعا، يقومون بخدمة متطلبات السبيل في إطار المسؤولية الاجتماعية.