مبادرة "سبيل العين البيضاء" توزع 7 آلاف وجبة إفطار منذ بداية رمضان

وقال منسق المبادرة حمدان العمريين، إن "سبيل العين البيضاء" الذي يستمر لنهاية شهر رمضان، اعتمد في تمويله على تبرعات التجار والمحسنين من أهالي البلدة، ويشرف عليه 50 متطوعا، يقومون بخدمة متطلبات السبيل في إطار المسؤولية الاجتماعية.
وأضاف أن تجهيز وجبات الإفطار يبدأ منذ الصباح، في قاعة جمعية العين البيضاء الخيرية ويستمر حتى الخامسة مساء، فتحضر يوميا بين 700 إلى 720 وجبة توزع على المحتاجين وكبار السن والأيتام وعابري السبيل.
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلس الفُتيا الرمضاني الثاني
-
"تربية بني عبيد" تبحث تطبيق خطة لتحسين مهارتي القراءة والكتابة
-
"تربية الوسطية" تبحث نظام الحرمان للطلبة لمن تجاوز حد الغياب
-
يقظة مسعف دفاع مدني تسهم في إنقاذ حياة شخص في الشارع العام
-
تسجيل 1500مركبة على منصة الكفالات الإلزامية في شهرين
-
رئيس مجلس مفوضي تنظيم الاتصالات يتسلم مهامه الجديدة
-
الملك يفتتح بنك البذور الوطني في البلقاء
-
إتلاف 2 طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في إربد