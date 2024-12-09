مبادرة في العدسية لزراعة أشجار صديقة للبيئة

وقال رئيس الجمعية فتحي العذاربة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المبادرة تحقق مبدأ الاستدامة والتوازن البيئي، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الأشجار، ونشر ثقافة التنمية المستدامة.
وأكد، أهمية المبادرة في ظل التغير المناخي، إذ أن زراعة الأشجار تحافظ على عناصر الطبيعة وتحسن التنوع النباتي وزيادة المساحات الخضراء.
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