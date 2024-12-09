مبادرة في العدسية لزراعة أشجار صديقة للبيئة

الوكيل الإخباري- انطلقت في بلدة العدسية بلواء الأغوار الشمالية في محافظة إربد، اليوم الاثنين، مبادرة "البلدة الخضراء" التي تنظمها جمعية العدسية الشمالية الخيرية، وتستهدف زراعة أشجار صديقة للبيئة في باحات منازل البلدة.

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وقال رئيس الجمعية فتحي العذاربة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المبادرة تحقق مبدأ الاستدامة والتوازن البيئي، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الأشجار، ونشر ثقافة التنمية المستدامة.