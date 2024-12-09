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مبادرة في العدسية لزراعة أشجار صديقة للبيئة

اربد
إربد
الإثنين، 09-12-2024 04:06 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت في بلدة العدسية بلواء الأغوار الشمالية في محافظة إربد، اليوم الاثنين، مبادرة "البلدة الخضراء" التي تنظمها جمعية العدسية الشمالية الخيرية، وتستهدف زراعة أشجار صديقة للبيئة في باحات منازل البلدة.

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وقال رئيس الجمعية فتحي العذاربة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المبادرة تحقق مبدأ الاستدامة والتوازن البيئي، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الأشجار، ونشر ثقافة التنمية المستدامة.


وأكد، أهمية المبادرة في ظل التغير المناخي، إذ أن زراعة الأشجار تحافظ على عناصر الطبيعة وتحسن التنوع النباتي وزيادة المساحات الخضراء.

 
gnews

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