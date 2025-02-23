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مبادرة لتجهيز مساجد إربد لاستقبال رمضان

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
وزارة الاوقاف
الأحد، 23-02-2025 07:18 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مديرية أوقاف إربد الأولى، اليوم الأحد، مبادرة "وطهر بيتي"، حيث جهزت 120مسجدا استعدادا لشهر رمضان، والعمل جار لشمول جميع المساجد التابعة للمديرية.

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وقال مدير المديرية عمر الحموري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة بيوت الله وتهيئة المساجد وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمصلين خلال الشهر الفضيل.

 
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