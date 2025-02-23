مبادرة لتجهيز مساجد إربد لاستقبال رمضان

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف إربد الأولى، اليوم الأحد، مبادرة "وطهر بيتي"، حيث جهزت 120مسجدا استعدادا لشهر رمضان، والعمل جار لشمول جميع المساجد التابعة للمديرية.

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