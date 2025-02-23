مبادرة لتجهيز مساجد إربد لاستقبال رمضان

وقال مدير المديرية عمر الحموري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة بيوت الله وتهيئة المساجد وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمصلين خلال الشهر الفضيل.
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