مبنى بديل لمركز صحي المفرق وصيانة مركز مغير السرحان

08:53 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/739087 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مدير صحة محافظة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة إن المديرية، وفي أعقاب زيارة رئيس الوزراء الأخيرة لمحافظة المفرق وتفقده مركزي صحي المفرق الأولي، ومغير السرحان الشامل، شكلت لجنة لاختيار مبنى جديد لغايات استئجاره لمركز صحي المفرق الأولي وصيانة مبنى مركز مغير السرحان. اضافة اعلان





وبين مكاحلة في تصريح اليوم الاثنين، أن المديرية ستقوم بعمل صيانة كاملة لمبنى مركز مغير السرحان الشامل إضافة إلى استحداث طابق آخر للمبنى بما يتناسب وحجم العمل الذي يقوم به المركز وتمكينه من تقديم خدمات صحية وطبية وعلاجية مثلى للمواطنين، لافتا إلى وجود مخاطبات من وزارة الصحة لوزارة الأشغال العامة لغايات استحداث طابق اضافي للمركز.

