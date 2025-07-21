مبنى بديل لمركز صحي المفرق وصيانة مركز مغير السرحان

وبين مكاحلة في تصريح اليوم الاثنين، أن المديرية ستقوم بعمل صيانة كاملة لمبنى مركز مغير السرحان الشامل إضافة إلى استحداث طابق آخر للمبنى بما يتناسب وحجم العمل الذي يقوم به المركز وتمكينه من تقديم خدمات صحية وطبية وعلاجية مثلى للمواطنين، لافتا إلى وجود مخاطبات من وزارة الصحة لوزارة الأشغال العامة لغايات استحداث طابق اضافي للمركز.
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