متابعة للزيارة الملكية لإربد .. رئيس الديوان الملكي يلتقي 250 شخصية من المحافظة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي محافظة إربد، كما باقي محافظات المملكة، اهتمامًا خاصًا، ضمن نهج ملكي راسخ يقوم على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وتوجيه الجهات المعنية لترجمتها إلى برامج ومشاريع تنموية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ما ينعكس على تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي للمواطنين.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي نحو 250 شخصية من أبناء وبنات محافظة إربد، في لقاء عقد بتوجيهات ملكية سامية، عقب زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للمحافظة يوم الثلاثاء الماضي.



وأكد العيسوي، خلال اللقاء، الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وأداره محافظ إربد رضوان العتوم، أن انخراط جلالة الملك في الجهود السياسية والدبلوماسية دفاعًا عن المصالح الوطنية العليا وقضايا الأمة العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحماية القدس ومقدساتها، لا يحول دون بقاء الشأن الأردني المحلي وتفاصيل قضايا المواطنين في صدارة اهتمام جلالته، إيمانًا بأن قوة الأردن وتماسكه يشكلان الأساس في دعم قضايا الأمة.



وأشار العيسوي، إلى أن المواطن الأردني يشكل رأس المال الحقيقي لدى جلالة الملك، وأن صون كرامته والارتقاء بمستوى معيشته يمثلان أولوية وطنية في جميع السياسات والبرامج، لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب حلولًا عملية وتنمية متوازنة تشمل مختلف المحافظات، وتقوم على العدالة والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

اضافة اعلان