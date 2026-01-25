متابعة للزيارة الملكية لإربد .. رئيس الديوان الملكي يلتقي 250 شخصية من المحافظة

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي نحو 250 شخصية من أبناء وبنات محافظة إربد، في لقاء عقد بتوجيهات ملكية سامية، عقب زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للمحافظة يوم الثلاثاء الماضي.
وأكد العيسوي، خلال اللقاء، الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وأداره محافظ إربد رضوان العتوم، أن انخراط جلالة الملك في الجهود السياسية والدبلوماسية دفاعًا عن المصالح الوطنية العليا وقضايا الأمة العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحماية القدس ومقدساتها، لا يحول دون بقاء الشأن الأردني المحلي وتفاصيل قضايا المواطنين في صدارة اهتمام جلالته، إيمانًا بأن قوة الأردن وتماسكه يشكلان الأساس في دعم قضايا الأمة.
وأشار العيسوي، إلى أن المواطن الأردني يشكل رأس المال الحقيقي لدى جلالة الملك، وأن صون كرامته والارتقاء بمستوى معيشته يمثلان أولوية وطنية في جميع السياسات والبرامج، لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب حلولًا عملية وتنمية متوازنة تشمل مختلف المحافظات، وتقوم على العدالة والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وثمّنوا الزيارة الملكية الأخيرة التي قام بها جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى المحافظة، مؤكدين أنها شكّلت محطة مهمة عكست نهج القيادة الهاشمية القائم على التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم، وتوجيه الجهات المعنية لترجمة الأولويات الوطنية إلى مشاريع ملموسة. حسب الأولويات والامكانيات المتاحة
وأعربوا عن تقديرهم الكبير للمشاريع التي افتتحها جلالة الملك خلال الزيارة، ولتوجيهاته المباشرة، وفي مقدمتها إنشاء مركز متخصص لعلاج السرطان في المستشفى الجديد، إلى جانب حزمة من التوجيهات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات الصحية والمعيشية، وتعزيز جودة الحياة في المحافظة.
-
أخبار متعلقة
-
إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الغربية
-
"الأمانة": استكمال المرحلة الرابعة من مشروع المحطة
-
الجيش يباشر تنفيذ التوجيهات الملكية
-
وزير المياه يبحث مع مسؤول أميركي التحديات المائية
-
"البيئة" و"الأمانة" توقعان اتفاقية توفير حاويات معلّقة في الأماكن العامة
-
الأمن العام ينفّذ حملة توعوية شاملة لتعزيز مفاهيم السلامة العامة في مدارس المملكة
-
بعد الحادثة المفجعة.. تعرف على التهم الموجهة لقاتل شقيقته المحامية في عمّان
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير السعودي