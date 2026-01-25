الأحد 2026-01-25 06:41 م

متابعة للزيارة الملكية لإربد .. رئيس الديوان الملكي يلتقي 250 شخصية من المحافظة

العيسوي: تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين أولوية ملكية وسيتم دراسة ومتابعة أولويات المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة
العيسوي: تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين أولوية ملكية وسيتم دراسة ومتابعة أولويات المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة
 
الأحد، 25-01-2026 05:41 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي محافظة إربد، كما باقي محافظات المملكة، اهتمامًا خاصًا، ضمن نهج ملكي راسخ يقوم على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وتوجيه الجهات المعنية لترجمتها إلى برامج ومشاريع تنموية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ما ينعكس على تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي نحو 250 شخصية من أبناء وبنات محافظة إربد، في لقاء عقد بتوجيهات ملكية سامية، عقب زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للمحافظة يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد العيسوي، خلال اللقاء، الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وأداره محافظ إربد رضوان العتوم، أن انخراط جلالة الملك في الجهود السياسية والدبلوماسية دفاعًا عن المصالح الوطنية العليا وقضايا الأمة العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحماية القدس ومقدساتها، لا يحول دون بقاء الشأن الأردني المحلي وتفاصيل قضايا المواطنين في صدارة اهتمام جلالته، إيمانًا بأن قوة الأردن وتماسكه يشكلان الأساس في دعم قضايا الأمة.

وأشار العيسوي، إلى أن المواطن الأردني يشكل رأس المال الحقيقي لدى جلالة الملك، وأن صون كرامته والارتقاء بمستوى معيشته يمثلان أولوية وطنية في جميع السياسات والبرامج، لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب حلولًا عملية وتنمية متوازنة تشمل مختلف المحافظات، وتقوم على العدالة والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

اضافة اعلان

 

وخلال اللقاء، عبّر الحضور من وجهاء وشيوخ وممثلي محافظة إربد عن تقديرهم للنهج الملكي القائم على التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية، ومثمنين ما تشهده المحافظة من تطور في مختلف القطاعات.

وثمّنوا الزيارة الملكية الأخيرة التي قام بها جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى المحافظة، مؤكدين أنها شكّلت محطة مهمة عكست نهج القيادة الهاشمية القائم على التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم، وتوجيه الجهات المعنية لترجمة الأولويات الوطنية إلى مشاريع ملموسة. حسب الأولويات والامكانيات المتاحة

وأعربوا عن تقديرهم الكبير للمشاريع التي افتتحها جلالة الملك خلال الزيارة، ولتوجيهاته المباشرة، وفي مقدمتها إنشاء مركز متخصص لعلاج السرطان في المستشفى الجديد، إلى جانب حزمة من التوجيهات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات الصحية والمعيشية، وتعزيز جودة الحياة في المحافظة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جيلي تستعد لإطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة في السوق الأردني

أخبار الشركات جيلي تستعد لإطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة في السوق الأردني

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الغربية

رئيس مجلس النواب مازن القاضي

شؤون برلمانية القاضي يرعى في جامعة آل البيت يوماً علميا حول الاقتصاد الرقمي

ب

شؤون برلمانية كتلة مبادرة النيابية تناقش الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي

f

شؤون برلمانية "فلسطين النيابية" تزور مخيم الوحدات للاطلاع على واقع الخدمات

العيسوي: تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين أولوية ملكية وسيتم دراسة ومتابعة أولويات المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة

أخبار محلية متابعة للزيارة الملكية لإربد .. رئيس الديوان الملكي يلتقي 250 شخصية من المحافظة

ل

شؤون برلمانية "الحوار الشبابي" في الأعيان تطلع على خطط وزارة الشباب وبرامجها

ل

أخبار محلية "الأمانة": استكمال المرحلة الرابعة من مشروع المحطة



 






الأكثر مشاهدة