متحدثون: المعرض الدائم للمنتجات الزراعية في إربد نموذج للاقتصاد المحلي

الوكيل الإخباري- قال مختصون في محافظة إربد، إن افتتاح المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في المحافظة، يعتبر خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التنمية المتوازنة ودعم المجتمعات المحلية، وترسيخ مفهوم الاقتصاد الإنتاجي القائم على الموارد الوطنية والهوية الزراعية الأردنية، وتحفيز الاقتصاد المحلي في محافظات الشمال.

رئيس مجلس محافظة إربد المدير التنفيذي لمؤسسة إعمار إربد المهندس منذر البطاينة أكد أن متعددة الأغراض التي تفضل جلالة الملك عبد الله الثاني بافتتاحها، تعد نافذة تسويقية لدعم الأسر الريفية المنتجة في المحافظة، حيث ستوفر القاعة فرصة حقيقية للأسر الريفية لعرض منتجاتها المنوعة ذات الجودة العالية في بيئة مجهزة بكافة الاحتياجات التقنية والخدماتية، مع سهولة إيصالها لجميع المستهلكين بكل سهولة ويسر.



وأضاف أن هذا الدعم يعكس اهتمام جلالة الملك بتعزيز المشاريع الإنتاجية ذات الأثر المباشر والملموس على حياة المواطنين، وتمكين المجتمعات المحلية لا سيما في محافظات الشمال، من خلال توفير بنية تحتية حديثة وفرص تسويق عادلة للمنتج المحلي بما يرسخ نهج التنمية المستدامة ويعزز الثقة بالاقتصاد المحلي.



وبين البطاينة أن المبنى يتألف من قاعتين كبيرتين للمنتوجات الريفية والزراعية والموسمية، إلى جانب معارض شبه دائمة للمشغولات الحرفية والبازارات الخيرية، بالإضافة إلى أجنحة مخصصة للفنون ومساحات منوعة للعروض الفنية المختلفة.



وقال مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، إن المعرض الزراعي الدائم يعد نافذة ومنصة تسويقية لعرض منتجات المزارعين في محافظة اربد على وجه الخصوص ولمحافظات إقليم الشمال على وجه العموم، إضافة لعرض منتجات السيدات الريفيات وأصحاب المشاريع الإنتاجية الصغيرة والحرف اليدوية المتنوعة.



وأضاف أن للمعرض الزراعي بعدا اقتصاديا واسعا وذلك من خلال دعم وتمكين صغار المزارعين من بيع منتجاتهم خلال أيام العام مباشرة للزوار وحسب الموسم الزراعي دون تدخل الوسطاء، مع خلق فرص عمل حقيقية على مدار العام خصوصا لفئة الشباب والسيدات المنتجات والجمعيات الزراعية والتعاونية والخيرية وتحسين دخل الأسر في محافظات الشمال.

وبين أبو عرابي أن موقع المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في حدائق الملك عبدالله الثاني يشكل مركزاً تنمويا وسياحيا واجتماعيا واقتصاديا، حيث سيتم من خلاله تنفيذ العديد من الفعاليات الثقافية والسياحية والمؤتمرات المتعددة الأهداف والمعارض والمهرجانات الزراعية الرئيسية في المحافظة وفي إقليم الشمال، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على محافظة اربد التي تحتضن المشاريع الإنتاجية والتنموية المتعددة الأغراض والتي تضمن الاستدامة والمحافظة على الموروث الشعبي المحلي.



وقال رئيس تعاونية كفرسوم الزراعية المهندس الزراعي عاهد عبيدات أن المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في محافظة إربد يشكل منصة تنموية واقتصادية متقدمة، تهدف إلى تمكين صغار المزارعين والمنتجين الريفيين من تسويق منتجاتهم بشكل مباشر ومنتظم، بما يسهم في تحسين دخولهم وتعزيز استقرارهم الاقتصادي.



وأضاف أن المعرض سيسهم في دعم المشاريع المنزلية الإنتاجية وتمكين المرأة الريفية اقتصادياً، وخلق فرص دخل مستدامة للأسر المحلية، خاصة في المناطق ذات الدخل المحدود، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتعزيز الاعتماد على الذات وتحفيز الاقتصاد المحلي.



وأشار عبيدات إلى أن المعرض يشتمل على تشكيلة واسعة من المنتجات الزراعية والغذائية والحرفية، ومنها المنتجات الطازجة والمصنعة مثل زيت الزيتون، والألبان ومشتقاتها، دبس الرمان، والأعشاب الطبية، والمربيات، والعسل، والحبوب البلدية، إضافة إلى المنتجات الحرفية التراثية، والتي تتميز جميعها بجودتها العالية والتزامها بالمعايير الصحية المعتمدة، إلى جانب مراعاتها للهوية المحلية والأساليب التقليدية في الإنتاج، مع تطويرها بما يتلاءم مع متطلبات السوق الحديثة والتسويق المنظم.



وأضاف أن المعرض يولي اهتماماً خاصاً بمفاهيم الاستدامة البيئية، من خلال تشجيع الزراعة المستدامة، وتقليل الفاقد والهدر الغذائي، والترويج للمنتجات الصديقة للبيئة، كما يدعم التصنيع الغذائي المنزلي الآمن، ويعزز الممارسات الزراعية التي تحافظ على الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع أهداف الأمن الغذائي وحماية البيئة.



وأكدت عضو لجنة المرأة في مؤسسة إعمار إربد، غفران الزرعيني أن المعرض الدائم سيوفر منصة حقيقية للسيدات الريفيات لتسويق منتجاتهن بطريقة مستدامة، كما سيسهم في تمكينهن اقتصادياً، وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمامهن لعرض منتجاتهن الزراعية والريفية والحرفية مباشرة أمام الجمهور.