متحف آثار جرش يوثق تاريخ المدينة عبر العصور

الوكيل الإخباري- يعد متحف آثار جرش أحد أبرز المعالم الثقافية في المملكة لما يضمه من شواهد تاريخية نادرة توثق تعاقب الحضارات التي شهدتها مدينة جرش عبر آلاف السنين، وفق مدير المتحف محمد الشلبي.





وقال الشلبي، إن المتحف يعد أقدم متحف أثري جرى تأسيسه في المملكة، حيث تعود بدايات إنشائه إلى عام 1923 بالتزامن مع تأسيس دائرة الآثار العامة.



وبين أن أول مقر للمتحف كان في أحد الأقبية الأثرية داخل معبد أرتميس في الجهة الشمالية من الموقع الأثري لمدينة جرش قبل أن ينقل لاحقًا إلى المبنى الحالي الذي كان يُستخدم استراحة سياحية وتمت إعادة تأهيله وتحويله إلى متحف رسمي عام 1985.



وأشار إلى أن المتحف يضم نحو 600 قطعة أثرية متنوعة، تشمل العملات المسكوكة والقطع الفخارية والزجاجية، إضافة إلى المنحوتات الحجرية والتماثيل، موضحًا أن هذه المقتنيات تمثل حقبا تاريخية مرت على المدينة بدءًا من العصور البرونزية والحديدية مرورًا بالعصور الكلاسيكية الرومانية والبيزنطية وصولًا إلى العصور الإسلامية الأموية والعباسية.



وبين الشلبي أهمية متحف آثار جرش تتجلى في أبعاده السياحية والعلمية والاجتماعية إذ يشكل محطة رئيسية للسياح للتعرف على تاريخ المدينة بشكل مركز كما يعد مرجعًا علميًا مهمًا للباحثين والدارسين إلى جانب دوره في تعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي الأثري بين أبناء المجتمع المحلي والطلبة.



وأكد أن المتحف يسهم في إبراز القيمة الحضارية لمدينة جرش، ويعكس عمق التاريخ الأردني وتنوعه، داعيًا إلى تعزيز زيارته من المواطنين والسياح على حد سواء.



