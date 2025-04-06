متحف الأردن يعرض تجربته الفريدة في القمة العالمية للإعاقة

الوكيل الإخباري- شارك متحف الأردن بالقمة العالمية للإعاقة التي افتتحها جلالة الملك عبد الله الثاني، مع المستشار الألماني اولاف شولتس في برلين، من 3 و4 الشهر الحالي، بحضور واسع من المؤسسات الأردنية والعالمية والمهتمين بتهيئة الظروف الأفضل حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الاندماج في مجتمعاتهم.

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وبحسب بيان اليوم الأحد، جاءت مشاركة متحف الأردن بعد إعادة تأهيل مرافقه ومعارضه ليكون قادرا على استقبال الزوار من ذوي الإعاقات المختلفة لزيارة قاعات العرض المتحفي والاستفادة من خدمات المتحف، خاصة مساهمة الأردنيين وإنجازاتهم في الحضارة الإنسانية عبر العصور.