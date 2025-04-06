الأحد 2025-04-06 05:21 م
 

متحف الأردن يعرض تجربته الفريدة في القمة العالمية للإعاقة

متحف الأردن
متحف الأردن
 
الأحد، 06-04-2025 04:34 م

الوكيل الإخباري-   شارك متحف الأردن بالقمة العالمية للإعاقة التي افتتحها جلالة الملك عبد الله الثاني، مع المستشار الألماني اولاف شولتس في برلين، من 3 و4 الشهر الحالي، بحضور واسع من المؤسسات الأردنية والعالمية والمهتمين بتهيئة الظروف الأفضل حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الاندماج في مجتمعاتهم.

اضافة اعلان


وبحسب بيان اليوم الأحد، جاءت مشاركة متحف الأردن بعد إعادة تأهيل مرافقه ومعارضه ليكون قادرا على استقبال الزوار من ذوي الإعاقات المختلفة لزيارة قاعات العرض المتحفي والاستفادة من خدمات المتحف، خاصة مساهمة الأردنيين وإنجازاتهم في الحضارة الإنسانية عبر العصور.


وشارك متحف الأردن بالقمة ممثلا بمدير الشؤون الفنية بالمتحف الدكتور يوشع العمري، من خلال محاضرة عامة ألقاها بعنوان: تجربة متحف الأردن في سد الفجوة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياحة الدامجة.

 
gnews

أحدث الأخبار

مستشفى

أخبار محلية الصحة تعمم بفقدان أختام أطباء في مستشفياتها

غزة

فلسطين الاحتلال يدمر 90 % من منازل رفح

شعار مؤسسة ولي العهد

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تعلن التحاق طلبة جدد ببرنامج تدريب "إيرباص"

رضوان العتوم

أخبار محلية محافظ إربد يوقف شابا قاد مركبته بطريقة استعراضية

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1323 حالة إسعافية و46 حادث إطفاء خلال 24 ساعة

وزارة الأوقاف

أخبار محلية تكريم حفظة القرآن من المكفوفين بالرصيفة

متحف الأردن

أخبار محلية متحف الأردن يعرض تجربته الفريدة في القمة العالمية للإعاقة

الأمير الحسن بن طلال يزور مقر منظمة الصحة العالمية في الأردن

أخبار محلية الأمير الحسن بن طلال يزور مقر منظمة الصحة العالمية في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة