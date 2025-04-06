متحف الأردن يعرض تجربته الفريدة في القمة العالمية للإعاقة

وبحسب بيان اليوم الأحد، جاءت مشاركة متحف الأردن بعد إعادة تأهيل مرافقه ومعارضه ليكون قادرا على استقبال الزوار من ذوي الإعاقات المختلفة لزيارة قاعات العرض المتحفي والاستفادة من خدمات المتحف، خاصة مساهمة الأردنيين وإنجازاتهم في الحضارة الإنسانية عبر العصور.
وشارك متحف الأردن بالقمة ممثلا بمدير الشؤون الفنية بالمتحف الدكتور يوشع العمري، من خلال محاضرة عامة ألقاها بعنوان: تجربة متحف الأردن في سد الفجوة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياحة الدامجة.
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