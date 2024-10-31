 
الخميس 2024-10-31 04:02 م
 

متحف الأردن يعلن موعد ساعات عمله خلال موسم الشتاء

متحف الأردن
متحف الأردن
الخميس، 31-10-2024 01:37 م

الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، عن ساعات عمل المتحف خلال موسم الشتاء وذلك اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل، حيث سيفتح المتحف أبوابه يومياً من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء.

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وبحسب التعميم الموجه من مدير عام المتحف الى الجمعيات السياحية، سيفتح المتحف أبوابه يوم الجمعة الساعة 2 بعد الظهر، ويغلق أبوابه الساعة 6 مساء، وسيكون كل يوم ثلاثاء عطلة للمتحف، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية له.

 
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