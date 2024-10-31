متحف الأردن يعلن موعد ساعات عمله خلال موسم الشتاء

الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، عن ساعات عمل المتحف خلال موسم الشتاء وذلك اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل، حيث سيفتح المتحف أبوابه يومياً من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء.

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