متحف الدبابات الملكي يحتفل بعيد ميلاد جلالة الملك والذكرى الثامنة لافتتاحه

الوكيل الإخباري- احتفل متحف الدبابات الملكي، اليوم الجمعة، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، الرابع والستين، بالتزامن مع الذكرى الثامنة لافتتاح المتحف، في مبناه بمشاركة العائلات والزوار من مختلف الأعمار.

اضافة اعلان