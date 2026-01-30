متحف الدبابات الملكي يحتفل بعيد ميلاد جلالة الملك والذكرى الثامنة لافتتاحه

وشهد الاحتفال مجموعة متنوعة من الفعاليات التي دمجت بين الترفيه والثقافة والفنون، شملت عروضاً موسيقية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وفقرات ثقافية وفنية شعبية، إلى جانب أنشطة تفاعلية للأطفال مثل تجربة طاقم الدبابة والرسم على الوجوه، بالإضافة إلى ورشة الرسم على الأكواب بالتعاون مع شركة ورقامي.
