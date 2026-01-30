الجمعة 2026-01-30 07:31 م

متحف الدبابات الملكي يحتفل بعيد ميلاد جلالة الملك والذكرى الثامنة لافتتاحه

الوكيل الإخباري-   احتفل متحف الدبابات الملكي، اليوم الجمعة، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، الرابع والستين، بالتزامن مع الذكرى الثامنة لافتتاح المتحف، في مبناه بمشاركة العائلات والزوار من مختلف الأعمار.

وشهد الاحتفال مجموعة متنوعة من الفعاليات التي دمجت بين الترفيه والثقافة والفنون، شملت عروضاً موسيقية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وفقرات ثقافية وفنية شعبية، إلى جانب أنشطة تفاعلية للأطفال مثل تجربة طاقم الدبابة والرسم على الوجوه، بالإضافة إلى ورشة الرسم على الأكواب بالتعاون مع شركة ورقامي.

 
 


