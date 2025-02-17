متحف الدبابات الملكي يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين والمحاربين القدامى

وجال المشاركون في قاعات المتحف واستمعوا إلى إيجاز قدمه مدير عام المتحف حول أهمية المتحف في توثيق التاريخ العسكري الأردني والعالمي من خلال عرض الدبابات والمعدات العسكرية.
كما شاركت المكتبة الوطنية بمعرض صور يجسد بطولات الجيش العربي وتضحياته، وقصص عن مسيرة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والقيادة الهاشمية.
وفي ختام الفعالية، كرّم العميد المتقاعد سجاجة عددا من المحاربين القدامى، مشيدًا بتضحياتهم ودورهم الوطني في خدمة الوطن، داعيًا الله أن يحفظ الأردن في ظل القيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
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