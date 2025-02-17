متحف الدبابات الملكي يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين والمحاربين القدامى

الوكيل الإخباري- شارك متحف الدبابات الملكي امس الأحد، في الاحتفال "بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى"، بمشاركة مجموعة من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بحضور مدير عام المتحف، العميد المتقاعد نارك سجاجة، ومدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد المتقاعد موران الترك.

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وجال المشاركون في قاعات المتحف واستمعوا إلى إيجاز قدمه مدير عام المتحف حول أهمية المتحف في توثيق التاريخ العسكري الأردني والعالمي من خلال عرض الدبابات والمعدات العسكرية.



كما شاركت المكتبة الوطنية بمعرض صور يجسد بطولات الجيش العربي وتضحياته، وقصص عن مسيرة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والقيادة الهاشمية.